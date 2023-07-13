شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثريدز يضيف ميزات تعديل المنشورات واستخدام علامات التصنيف قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز تطبيق ثريدز للتدوينات الصغيرة المرتبط بإنستجرام 100 مليون عميل تنزيل منذ ما يقرب من أسبوع على إطلاقه ليصبح التطبيق الأسرع نموًا في الآونة الأخيرة، فيما تخطط الشركة لإضافة المزيد من الخدمات لضمان استمراره.

وفقًا لآدم موسيري، رئيس إنستجرام، "ستضيف الشركة زر تعديل وعلامات تصنيف وصفحة تالية، سيمكن خيار التحرير في التطبيق المستخدمين من تحرير منشوراتهم، وستعرض الخلاصة التالية منشورات الحسابات التي يتابعها المستخدمون، بالإضافة إلى توفير خيار ترجمة لنسخ النص.

ردًا على طلب، قال رئيس إنستجرام: "نحن نعمل على ذلك، يتعين علينا إنشاء خلاصة متابعة على مدار الأسبوعين المقبلين ، لكنني أعتقد أن كثيرًا من الأسباب التي تجعل الأشخاص ينخرطون كثيرًا في الوقت الحالي هو أنك لست بحاجة إلى متابعة مجموعة من الأشخاص لاكتشاف مجموعة من حسابات جديدة في الخلاصة ".

في وقت سابق، قال رئيس إنستجرام، ردًا على طلب ميزة يتعلق بحذف المنشورات تلقائيًا بعد 90 يومًا، "كنت أفكر في 30 ولكن اجعلها اختيار المستخدم".