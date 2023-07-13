شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستعد لإطلاق مهمته "تشاندريان-3" إلي القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تبدأ مهمة تشاندرايان 3، التي تعني اسمها "مركبة القمر"، باتجاه القمر يوم الجمعة (14 يوليو)، من جزيرة سريهاريكوتا، على الساحل الشرقي للهند.

وسيقوم صاروخ من ثلاث مراحل يسمى مارك مارك -3 (LVM3) بتعبير مركبة القمر الآلية و Rover Duo التي تشكل مركبة فضائية Chandrayaan-3 في مدار موقف للسيارات الأرضي، وهو طريق دائري مستقر حول الأرض يسمح لفريق المهمة تأكد من أن جميع الأدوات تعمل بشكل جيد بعد الإطلاق، وبعد فترة وجيزة ، سيتم وضع المركبة الفضائية على مسار نقل القمر، وتبدأ رحلة الفضاء العميق.

ويعتمد نجاح المهمة على الهبوط السلس للمركبة الفضائية على بعد حوالي 70 درجة من القطب الجنوبي للقمر، وقال آرون سينها، العالم السابق في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وفقاً لموقع space.

وتتضمن المركبة الفضائية Chandrayaan-3 Moon Lander المسمى Vikram (Sanskrit لـ "Valor")، وهو مزود بأربعة أدوات لتسجيل الموصلية الحرارية والشعور بالقمر حول موقع الهبوط، من بين بيانات أخرى.

وعند الهبوط، ستنطلق Rover ، Pragyan (Sanskrit for "Wisdom")، واستكشاف المنطقة القريبة، وهي كاميراتها على متنها تساعدها على تجنب العقبات القمرية، ومن المتوقع أن يبقى في مجال رؤية Lander في جميع الأوقات أثناء إجراء تجارب علمية.

وقال سينها لـ Space: "من المتوقع أن تستمر روفر الطاقة الشمسية التي تعمل بالطاقة الشمسية على الأقل يوم واحد أو 14 يومًا من الأرض، على الرغم من أن" هناك فرص باهتة لشحن البطارية الفعالة، إذا كان هذا جيدًا، فقد تتوفر 14 يومًا آخر.

إذا نجحت المهمة، ستصبح الهند فقط البلد الرابع الذي نجح في الأراضي الفضائية على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين، قد تصبح الهند أيضًا أول دولة تسقط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة أصبحت نقطة ساخنة للبعثات المستقبلية ، وذلك بفضل الجليد المائي الوفير ، والذي سيصبح مصدرًا أساسيًا للبعثات المستقبلية على القمر والمريخ .