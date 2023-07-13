شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gmail تعمل على دمج أدوات جديدة تسهل إعداد اجتماع عبر البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الأمر معقدًا لجدولة اجتماع مع شخص ما عبر البريد الإلكتروني، سواء كان ذلك سيحدث شخصيًا أو عبر الإنترنت، حيث يتطلب عادة استخدام نظام طرف ثالث مثل التقويم أو إرسال أوقات عشوائية ذهابًا وإيابًا حتى تضيقه، لذلك تحاول Google دمج نظام أسهل فى Gmail، مع إضافة رمز تقويمى فى شريط أدوات الرسائل الصادر في أسفل مسودتك.

سيظهر خياران عند الضغط على التقويم: "أوقات العرض أنت مجانى" و"إنشاء حدث"، الميزة الأولى جديدة تمامًا وتتيح لك تحديد ومشاركة أوقات محددة متوفرة للقاء، وعند الضغط فوق الخيار فى شريط الأدوات الخاص بك، ستفتح Google التقويم على الجانب الأيمن دون إغلاق مسودتك، ويمكنك بعد ذلك تسليط الضوء على أوقات وأيام محددة وإرسالها مباشرة فى رسالتك، وفقاً لموقع engadget.

تقوم Google بطرح تحديثات التقويم هذه لمجالات الإصدار السريعة على مدار الأسبوعين المقبلين ومجالات الإصدار المجدولة خلال النصف الأول من أغسطس، فى البداية، ستتمكن فقط من الاستفادة من ميزة "أوقات العرض التى تحرها" للتقويم الأساسى الخاص بك، وإذا أرسلت كتل الوقت إلى العديد من الأشخاص، فإن Google ستضيف الحدث فقط إلى تقويم المدعى عليه الأول.