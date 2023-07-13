شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أحدث إصدار من ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهي مايكروسوفت دعم بعض ميزات ويندوز 11 بحلول نهاية العام، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل، تتضمن بعض إصدارات نظام التشغيل ويندوز 11 - الإصدارات الأصلية - لتكون أكثر تحديدًا وفقًا لإخطار الشركة الأخير على موقع Microsoft Lifecycle الإلكتروني.

وأعلنت مايكروسوفت عن ويندوز 11 في أكتوبر 2021، بعد ذلك بعامين، أكدت الشركة أن بعض إصدارات نظام التشغيل التي تم إصدارها في أكتوبر من عام 2021 ستصل إلى نهاية دورة حياتها في 10 أكتوبر القادم

وفقًا للمنشور، ستصل هذه الإصدارات إلى نهاية دورة حياتها:

Windows 11 Home ، الإصدار 21H2

Windows 11 Pro ، الإصدار 21H2

Windows 11 Pro for Workstations ، الإصدار 21H2

Windows 11 Pro Education ، الإصدار 21H2

سيتأثر المستخدمون الذين يعتمدون على الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل ويندوز 11، والتي لن تحصل على تحديثات الأمان بداية من 10 أكتوبر القادم، ما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات الأمنية ونقاط الضعف.

فيما أوضحت مايكروسوفت أنه يمكن للمستخدمين تحديث أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى أحدث إصدار - 22H2 - من Windows 11 لمواصلة تلقي التحديثات والميزات الجديدة والتحديثات الأمنية.

كل ما يحتاجه المستخدمون هو تنزيل وتثبيت أحدث إصدار متاح لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عبر خيار Windows Update ضمن الإعدادات.





توجه إلى الإعدادات ثم Windows Update ثم التحقق من وجود تحديثات ثم اضغط على زر التحديث عندما يكون التحديث متاحًا.

كيفية تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أحدث إصدار من ويندوز 11

انتظر حتى يتم تنزيل وتثبيت عملية التحديث، ثم الضغط على إعادة التشغيل لإكمال عملية التثبيت.