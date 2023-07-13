شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يبلغ طول يوم الأرض 24 ساعة.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ طول يوم الأرض 24 ساعة فقط، بدلاً من أكثر من 60 ساعة، وذلك بفضل التوازن المؤقت بين قوى المد والجزر من القمر والشمس.

عندما تشكل القمر منذ حوالي 4.5 مليار سنة، وربما من تأثير عملاق، كان أقرب إلى الأرض أكثر مما هو عليه الآن وكان كوكبنا يدور أسرع بكثير، مع طول يوم أقل من 10 ساعات، منذ ذلك الحين، كان القمر يتحرك تدريجياً إلى الخارج، وسرقة بعض الزخم الزاوي للأرض، مما أدى إلى تباطؤ دوران الأرض، اليوم، كما نعلم جميعًا ، يستمر يوم على وجه الأرض 24 ساعة، وفقاً لموقع space.

ومع ذلك، بناءً على المعدل الذي ينتقل فيه القمر بعيدًا عنا يقاس ليكون 1.49 بوصة (3.78 سنتيمتر) سنويًا من خلال تجارب باستخدام عاكسات الليزر التي تركت على سطح القمر من قبل رواد فضاء أبولو، حيث كان يجب أن يتباطأ كوكبنا إلى درجة 60.

علماء الفلك من جامعة تورنتو وجامعة بوردوكس ، بقيادة تورنتو هانبو وو ، لديهم الآن إجابة، علي سؤال ما الذي أبطئ التباطؤ؟، يرتبط كل شيء بالتوازن في عزم الدوران الذي تم إنشاؤه بواسطة المد والجزر الحرارية في الغلاف الجوي للأرض والمد والجزر الجاذبية المنبثقة من القمر، وتسحب جاذبية القمر على محيطات الأرض، مما يؤدي إلى ارتفاع المد على جانبي الكوكب حيث يتبع انتفاخ المحيط القمر حول كوكبنا، ومزيد من الكتلة في انتفاخ المد والجزر في المحيط يعني أن خطورة القمر تجذبها أكثر، إلى جانب آثار الاحتكاك بين المد والجزر المحيطية وقاع البحر، والنتيجة النهائية هي تباطؤ دوران الأرض بنحو 1.7 مللي ثانية كل قرن.

ومع ذلك، فإن المد والجزر الحرارية في الغلاف الجوي للأرض قادرة على مواجهة تأثير كسر هذا إذا كانت الفترة التي تتردد بها حول الكوكب تدخل في صدى مع دوران الأرض، وتتحكم درجة حرارة الغلاف الجوي في سرعة الموجات الحرارية، ومع دافئة الغلاف الجوي، فإنها تتضخم، مما يخلق نوعًا آخر من الانتفاخ.