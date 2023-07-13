شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد جوجل بتهمة سرقة البيانات لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جوجل الأسبوع الماضي أنها قامت بتحديث سياستها وأضافت أنها تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور من الويب المفتوح لتدريب نماذج اللغة لخدمات مثل جوجل Translate وBard، وبناءً على ذلك تعرضت الشركة لدعوى قضائية واسعة النطاق.

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة CNN زعمت الدعوى القضائية أن عملاق التكنولوجيا قام بتجميع بيانات من ملايين المستخدمين دون موافقتهم، كما أشارت إلى أنها انتهكت أيضًا قوانين حقوق الطبع والنشر عندما دربت وطوّرت منتجاتها للذكاء الاصطناعي.

وتم رفع الدعوى الجماعية المقترحة ضد جوجل وشركتها الأم Alphabet وفرعها AI Google DeepMind بواسطة Clarkson Law FirmK وهي نفس الشركة التي رفعت دعوى مماثلة الشهر الماضي ضد شركة OpenAI التي تصنع ChatGPT.

وزعمت الشكوى أن جوجل كانت تسرق سرًا كل شيء تم إنشاؤه ومشاركته على الإنترنت من قبل مئات الملايين من الأمريكيين، واستخدمت هذه البيانات لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، مثل chatbot Bard.

وقال أحد المحامين إن جوجل بحاجة إلى فهم أن كلمة متاحة للجمهور لا تعني مطلقًا الاستخدام المجاني لأي غرض، وأضاف: "معلوماتنا الشخصية وبياناتنا هي ملكنا، وهي قيمة، ولا يحق لأحد أن يأخذها ويستخدمها لأي غرض".

وتسعى الدعوى إلى تجميد مؤقت للوصول التجاري إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من جوجل وتطويرها تجاريًا مثل Bard بالإضافة إلى التعويضات والمدفوعات غير المحددة كتعويض مالي للأشخاص الذين يُزعم أن جوجل اختلست بياناتهم.





سياسة جوجل المحدثة