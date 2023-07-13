شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطلق شركتة XAI للذكاء الاصطناعى الجديدة لفهم الطبيعية الحقيقة للكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت xAI، شركة الذكاء الاصطناعي التي تم تشكيلها حديثًا من إيلون ماسك، عن نفسها من خلال موقع ويب جديد يوضح بالتفصيل مهمتها وفريقها على xAI، وغرد ماسك أن نية الشركة هي "فهم الواقع" دون أي تفاصيل أو تفسير آخر.

"الهدف من xAI هو فهم الطبيعة الحقيقية للكون،" وفقًا لموقع الويب، ويرأس الفريق إيلون ماسك ويضم أعضاء الفريق الذين عملوا في أسماء كبيرة أخرى في AI ، بما في ذلك OpenAI و Google Research و Microsoft Research و DeepMind (التي تم دمجها مؤخرًا في Google ).

بالإضافة إلى ماسك، يسرد الموقع إيجور بابوشكين، ومانويل كرويس، ويوهواي (توني) و وكريستيان سيجيدي، وجيمي با، وتوبي بوهلين، وروس نوردين، وكايل كوسيتش، وجريج يانج، وجودونج زانج، وزيهانج داي. يُنصح فريق xAI حاليًا بواسطة Dan Hendrycks ، الباحث الذي يقود حاليًا مركز أمان الذكاء الاصطناعي، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى "تقليل المخاطر المجتمعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي"، وفقا لتقرير theverge.

سيستضيف فريقxAI مناقشة Twitter Spaces في 14 يوليو، حيث يمكن للمستمعين "مقابلة الفريق وطرح الأسئلة علينا" ، كما يقول الموقع، لم يتم إعطاء وقت محدد، وفقًا لموقع xAI على الويب، فإن الشركة "منفصلة" عن X Corp التابعة لماسك "ولكنها ستعمل بشكل وثيق مع X (Twitter) و Tesla وشركات أخرى." فرض ماسك مؤخرًا قيودًا صارمة ولكن مؤقتة على ما يبدو على قراءة Twitter ، وألقى باللوم على التغيير الذي قامت به شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تبحث عن بيانات لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

سمعنا لأول مرة عن xAI في أبريل، عندما أشارت الإيداعات إلى أن Musk أسس الشركة في نيفادا، في ذلك الوقت، تم إدراج ماسك كمدير لها، مع إدراج جاريد بيرشال، مدير مكتب عائلة ماسك، كسكرتير لها، لم يكن معروفًا كثيرًا عن xAI في ذلك الوقت، لكن التقارير أشارت إلى أن Musk سعى للحصول على تمويل من SpaceX و Tesla لبدء تشغيله.

كان ماسك جزءًا من منظمة ذكاء اصطناعي كبرى من قبل، حيث شارك في تأسيس OpenAI في عام 2015 ، ومع ذلك فقد ابتعد عنها في عام 2018 لتجنب تضارب المصالح مع تسلا التي تقوم أيضًا بالكثير من العمل في هذا المجال، ومنذ ذلك الحين انتقد أوبن إيه آي علنًا وأخبر تاكر كارلسون أنه كان يعمل على بناء شيء يسمى "TruthGPT".