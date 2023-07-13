خبير مصري: انفجاراً شمسياً تصل أشعته إلى الأرض اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - قال الخبير الجيولوجي المصري ، عباس شراقي أن هناك عاصفة شمسية تصل الأرض اليوم الخميس 13 يوليو 2023

وأكد شراقي رصد وكالة ناسا الفضائية لانفجاراً شمسياً جديد تصل اشعته إلى الأرض اليوم الخميس 13 يوليو 2023، وتسمى هذه الظاهرة انبعاث الكتل التاجية (CME) Coronal Mass Ejection. سوف تشهد كثير من الولايات الأمريكية هذا النشاط الشمسى، وسوف يؤثر على الكرة الأرضية بارتفاع فى درجة الحرارة.

وأوضح أنه للشمس دورات مدة كل منها 11 سنة، يتخللها انفجارات شمسية من خلال البؤر الشمسية السوداء (ٍSunspots) لأنها أقل حرارة نسبياً (أكثر من 3500 درجة مئوية) عن ما حولها 7000 درجة مئوية، ينتج عنها طاقة مفاجئة هائلة تسمى التوهج الشمسى تعادل شدتها 2.5 مليون قنبلة نووية، وقد تصل المقذوفات من الشمس مايعادل حجم الأرض.

فى كل دورة يحدث نشاط شمسى قد يبعث بأشعة أكثر تسبب ارتفاع فى درجات الحرارة، وقد بدأت الشمس دورتها الحالية 2019، ويبدو أنها دورة نشطة، حيث حدث العديد من الانفجارات خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها فى منتصف الدورة 2024 - 2025.

الشمس عبارة عن مفاعل نووى ضخم يصدر أشعاعاته تجاه الأرض التى يحميها الغلاف الجوى وتنجذب تلك الاشعاعات تجاه القطبين لحمياة الحياة على سطح الأرض. حجم الضرر يزداد اذا كانت الأرض فى طريق الاشعاعات الشمسية مباشرة، وقد حدث بشدة عام 1859، من أهم تأثيرات التوهج الشمسى الشديد هى التشويش على الأجهزة الالكترونية، سقوط بعض الأقمار الصناعية، وتعطل الاتصالات اللاسلكية على الأرض، وأجهزة الملاحة فى الطائرات والسفن، أجهزة محطات توليد الكهرباء، أجهزة الكومبيوتر و servers وبالتالى الانترنت، بعض الأجهزة الطبية. أما بالنسبة للانسان فقد يسبب عدد من الآثار الجانبية السلبية الأخرى المتعلقة بالمزاج والقلق والنشاط الهرموني وغيره. فى ظل ذلك قد يكون هناك منافع من هذا النشاط الشمسى.