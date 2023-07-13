تكنولوجيا: تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف Realme GT 5 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق أحدث مجموعة لها، وهي مجموعة Realme GT Neo 6. ومن المتوقع أن تحتوي هذه المجموعة على هاتفين ذكيين، وهم Realme GT Neo 6 و Realme GT Neo 6 Pro.

وقد ظهر الهاتفان مؤخرًا على موقع شهادة 3C الصيني ومنصة TENAA، وهذا يشير إلى إطلاق وشيك. وبالإضافة إلى هذه السلسلة، ظهر شائعات ايضًا حول الاطلاق الوشيك لهاتف Realme GT 5.

على الرغم من أن تاريخ الإطلاق الدقيق لا يزال غير مؤكد، الا انه قد ظهرت بعض مواصفات هذا الجهاز المشاع على الإنترنت. فقد تم مشاركة المواصفات المتوقعة من قِبل Digital Chat Station على Weibo. ووفقًا للتسريب، سيحتوي Realme GT 5 على شاشة منحنية 2K OLED مع إمكانيات تعتيم عالية التردد.



كما يشاع أن الهاتف الذكي مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 القوي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحتوي على كاميرا بريسكوب مقربة.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قد يدعم إمكانات الشحن السريع مع خيارات لشحن سلكي بقوة 150 واط أو 240 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. لم تقدم Realme حتى الآن أي معلومات رسمية بخصوص إطلاق Realme GT 5. ومن المتوقع أن تكشف العلامة التجارية عن هذا الجهاز بعد إصدار سلسلة Realme GT Neo 6 المرتقبة في شهر أغسطس.

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