تكنولوجيا: إطلاق جهاز Honor MagicPad 13 بشاشة 13 بوصة محسّنة وشريحة Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق جهاز Honor MagicPad 13 اللوحي المتطور الجديد، وعلى ما يبدو فإن الجهاز يأتي بتصميم أنيق ويحتوي على معالج Snapdragon 888.

يشترك جهاز MagicPad 13 اللوحي المتميز الجديد من Honor في تصميمه مع سلسلة Honor 90. فهو يحتوي على وحدة كاميرا مماثلة وحواف رفيعة من الجهة الامامية. كما انه يتميز بشاشة بحجم 13 بوصة فائقة الوضوح بتقنية IMAX Enhanced 2.8K بدقة ألوان ∆E <1، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام لوحة LCD.

توفر الشاشة أيضًا دقة تبلغ 2880 × 1840، ومعدل تحديث متكيف 144 هرتز، ونسبة سطوع تبلغ 700 نتس مع دعم HDR 10، وتستحوذ الشاشة على 90٪ من هيكل الجهاز.

يبلغ سمك الجهاز اللوحي 6.4 ملم ويزن 660 جرام. ويأتي معالج Snapdragon 888 بتقنية تصنيع 5 نانومتر، ويمكنه التعامل مع معظم المهام الصعبة بسهولة، ولكن قد تلاحظ بعض التسخين غير المعتاد.

ستقدم Honor الجهاز اللوحي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256/512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

سيكون Honor MagicPad 13 متاحًا للبيع المسبق فقط في الصين في 12 يوليو. وسيبدأ البيع الرسمي في 20 يوليو. سيأتي اصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 449 دولارًا، و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 494 دولارًا، في حين سيأتي إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 554 دولارًا.

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