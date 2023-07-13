تكنولوجيا: إطلاق تلفاز Honor Smart Screen 5 4K مع معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor تلفاز ذكي جديد في الحدث الخاص بها بالأمس. وحسبما ورد، يقدم تلفاز Honor Smart Screen 5 مواصفات عالية الجودة بالإضافة إلى تصميم متميز. فهو يدعم دقة 4K ويعمل بنظام MagicOS الخاص بالشركة.

تأتي شاشة التلفاز مع معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز وميزات أخرى بارزة. فتتميز شاشة Honor Smart Screen 5 بدقة 4K فائقة الوضوح، وهي قادرة على عرض 1.07 مليار لون.

يأتي التلفاز أيضًا مزودًا بمجموعة ألوان واسعة على مستوى السينما DCI-P3 ودقة ألوان عالية تبلغ △ E≈2، ونسبة شاشةإلى هيكل تزيد عن 98٪. كما أنه يدعم فك تشفير 4K HDR10.

كما قامت Honor بتزويد التلفاز بأحدث تقنيات AI-PQ وتقنية AI-SR فائقة الدقة التي تعمل على تحسين جودة الصورة على ما يبدو. ويُزعم أن الشاشة الكبيرة تتمتع بجودة عالية في الألعاب الرياضية الإلكترونية مع وضع لعبة حصري.

يتميز التلفاز أيضًا بواجهات متعددة ويدعم معدل التحديث المتغير الكامل VRR من 48 هرتز إلى 144 هرتز، ويدعم ايضًا وضع معدل التحديث العالي 240 هرتز مع زمن انتقال منخفض بالمللي ثانية.

يتم تشغيل التلفاز بواسطة الشريحة الرئيسية 4K MT9653، وهو يعتبر أول تلفاز ذكي يجتاز أعلى مستوى من شهادة الأربع نجوم للألعاب السحابية Tencent START، مما يعني أنه يمكنه تشغيل هذه الألعاب دون أي تأخير أو تلعثم.

تتميز شاشة Honor Smart Screen 5 أيضًا بنظام MagicOS، وهو نظام تشغيل جديد لأجهزة التلفزيون الذكية تم تطويره بواسطة Honor.

هناك ايضًا ميزة أخرى مثيرة للإعجاب في جهاز Honor TV، وهي الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل.

ستتوفر شاشة Honor Smart Screen 5 مقاس 65 بوصة للبيع المسبق في الصين في 12 يوليو. وسيبدأ البيع الرسمي في 20 يوليو الساعة 10:08 صباحًا. سعر التجزئة المقترح هو 3999 يوان (~ 554.85 دولارًا أمريكيًا)، لكن السعر الحصري للبيع الأول هو 3699 يوان (حوالي 514.85 دولارًا أمريكيًا) (عبر ITHome). في حين ان سعر التجزئة لإصدار75 بوصة هو 5299 يوان (~ 729.85 دولار).

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