تكنولوجيا: شركة مايكروسوفت على بُعد خطوات من الاستحواذ على Activision بعد فوزها بأمر قضائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سمح قاضي المقاطعة لشركة مايكروسوفت بالحصول على Activision، وقام برفض طلب الإنذار الأولي المقدم من لجنة التجارة الفيدرالية.

فقد قال القاضي “كورلي” من المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إنهم راضون عن وعد مايكروسوفت بإبقاء لعبة Call of Duty متاحة على منصات أخرى، بما في ذلك Sony Xbox و Nintendo Switch.

وقال بيان المسؤول القانوني إن المحكمة لم تجد لجنة التجارة الفيدرالية لإظهار احتمالية أن تسود على ادعائها بأن الاندماج سيقلل من المنافسة. وهذا يعني أساسًا أنه لا يُسمح للجنة التجارة بوقف تنفيذ الصفقة. وعلى الرغم من أنه يمكن استئناف القرار، سيتم تقديم المستندات بحلول نهاية يوم الجمعة.

وأخذ القاضي “كورلي” في الاعتبار صفقة التكافؤ لمدة 10 سنوات التي توشك مايكروسوفت وسوني على توقيعها مع Call of Duty، بالإضافة إلى اتفاقية مماثلة مع Nintendo.

ستقدم الشركة الأمريكية أيضًا عناوين Activision إلى “العديد من خدمات الألعاب السحابية“، والتي لن تضر بالمنافسة في صناعة الألعاب.

وقد تلقت الصفقة البالغة قيمتها 68.7 مليار دولار (95.00 دولارًا للسهم) الموافقة المسبقة من الاتحاد الأوروبي. لا تزال هناك معركة قانونية مع هيئة السوق والمسابقات (CMA) في المملكة المتحدة، لكن التقارير تشير إلى أن كلا الجانبين قررا إيقاف القضية للتفاوض بشأن مخاوف الألعاب السحابية من المنظم البريطاني.

وأشاد كل من “براد سميث” رئيس مايكروسوفت، و“بوبي كوتيك“، الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard، بقرارالمحكمة السريع. وفي بيانات صحفية منفصلة، قال كلاهما إن الصفقة ستفتح المنافسة في الألعاب السحابية.

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