تكنولوجيا: إطلاق ساعة Honor Watch 4 بدعم eSIM وبطارية تدوم حتى 10 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor مجموعة من المنتجات الجديدة بالأمس، من ضمنها ساعة Honor Watch 4 الذكية والتي تأتي مع دعم eSIM وعمر بطارية طويل الأمد يدوم حتى 10 أيام.

تأتي الساعة بتصميم أنيق وألوان متعددة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على المواصفات والميزات.

أولاً، تعتبر ساعة Honor Watch 4 أول ساعة ذكية للشركة تدعم eSIM. كما أنها تأتي مع ميزة فريدة مزدوجة الاستعداد، يتيح لك ذلك توصيل الساعة ببطاقتي SIM مختلفتين على هاتفك وتلقي المكالمات والرسائل النصية والإشعارات الأخرى في نفس الوقت.

تحتوي ساعة Honor Watch 4 على قرص مربع به زر على اليمين، مع شاشة AMOLED بحجم 1.75 بوصة ودقة 450 × 390 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. وتحتوي الساعة على حافظة من الألومنيوم.

تتميز الساعة الذكية بعمر بطارية طويل. فعند الاتصال بهاتف Honor، يمكن أن تستمر الساعة في العمل حتى 10 أيام. رعند استخدامها بشكل مستقل مع eSIM في جميع الأحوال الجوية على مدار 24 ساعة، يمكن أن تستمر لمدة 3 أيام أوأكثر. وتستخدم الساعة شحن POGO PIN وتأتي مع قاعدة شحن.

تعتبر Honor Watch 4 ايضًا أداة تعقب للياقة البدنية يمكنها القيام بكل شيء. فهي تدعم 85 وضعًا رياضيًا، و 12 تمرينًا احترافيًا ويمكنها أيضًا فحص الرجفان الأذيني وتوقف التنفس أثناء النوم. وبالطبع، يمكنها أيضًا تتبع نومك بشكل عام.

تتوفر ساعة Honor الذكية للشراء في الصين مقابل 949 يوانًا فقط (132 دولارًا أمريكيًا)، مع خصم 50 يوانًا على السعر العادي. ويمكنك الاختيار من بين ثلاثة ألوان أنيقة؛ الأسود أو الذهبي أو الأزرق.

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