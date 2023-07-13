تكنولوجيا: جوجل تطلق روبوت الدردشة Bard بواجهة تدعم اللغة العربية بعدد 16 لهجة عامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن إطلاق روبوت الدردشة Bard باللغة العربية، بواجهة تدعم الكتابة من اليمين واليسار وإدراك لعدد من اللهجات العربية العامية لدعم المستخدمين في الإبداع.

إتجهت عملاق البحث جوجل للتركيز على دعم المستخدمين في العالم العربي بروبوت الدردشة Bard بواجهة ذكاء إصطناعي ناطقة باللغة العربية ومخصصة للتوافق مع الكتابة باللغة العربية من اليمين إلى اليسار.

ولا يتوقف دعم روبوت الدردشة Bard على اللغة العربية فقط، حيث طور روبوت الدردشة لإدراك اللهجات العربية المختلفة بمجموع 16 لهجة عربية عامية مدعومة في Bard الآن، ومن بين اللهجات العربية التي يمكن لروبوت Bard إدراكها اللهجة السعودية والإماراتية والمصرية أيضاً.

ومن المقرر أن يدعم إدراك روبوت الدردشة اللهجات العربية المختلفة للمستخدمين في الإبداع وطرح الأسئلة المختلفة مع إدارك أكثر كفاءة وبأداء أسرع في الإستجابة لتساؤلات المستخدمين.

يمكن لروبوت الدردشة Bard أيضاًً أن يدعم تحويل النصوص العربية إلى كلام مسموع بصوت مرتفع للمستخدم، ويمكن أيضاً مشاركة الردود التي حصل عليها المستخدم مع الإصدقاء.

يدعم Bard أيضاً المستخدمين في مهام البرمجة وتحويل الأوامر إلى رموز Python البرمجية، كما يتكامل روبوت الذكاء الإصطناعي مع “عدسة Google” لدعم تحليل الصور والنصوص للبحث بكفاءة أعلى، أيضاً يمكن للمستخدمين تعديل أسلوب الرد على التساؤلات من روبوت Bard لإختيار الأسلوب الأفضل والأكثر كفاءة أو إحترافية في التفاعل مع Bard.

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