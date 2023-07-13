شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح قريبًا لمستخدمى Android وiOS بإنشاء وإرسال صور رمزية متحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المراسلة على النظام الأساسي، حيث أصدرت المنصة المملوكة لشركة ميتا مؤخرًا تحديثًا جديدًا للإصدار لنظام iOS ، والذي يجلب تحسينات على أقسام الملصقات والصور الرمزية.

ويمكن لمستخدمي آيفون تحديث تطبيق واتساب الخاص بهم ومشاهدة قسم ملصقات أوسع، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى المزيد من الخيارات في وقت واحد.

ولزيادة تحسين تجربة مراسلة الوسائط المتعددة، ورد أن واتساب يعمل على Animated Avatars.

يشير تقرير جديد صادر عن Wabetainfo ، وهو موقع يتتبع أحدث التطورات حول واتساب، إلى أن واتساب يعمل على ميزة الصورة الرمزية المتحركة لأجهزة iOS و Android، كذلك ستتوفر حزمة الصور الرمزية المتحركة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

"بفضل أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام التشغيل Android 2.23.15.6 ، والمتوفر على متجر Google Play ، اكتشفنا أن واتساب سيقدم نسخة متحركة من حزمة الأفاتار في تحديث مستقبلي للتطبيق." استشهد التقرير.

وأضاف WABetaInfo: "نعتقد أن هذا يعد تحسينًا هامًا من شأنه أن يعزز تفاعل المستخدم لأنه سيوفر عنصرًا ديناميكيًا للصور الرمزية".

بينما يتم حاليًا رصد ميزة Avatar المتحركة على WhatsApp for Android beta ، فمن المتوقع أن يتم إصدارها للجميع في تحديثات التطبيق المستقبلية. بمجرد إصداره ، سيتمكن المستخدمون من التعبير عن مشاعرهم بشكل أكثر وضوحًا عبر تطبيق المراسلة.

في وقت سابق أعلنت واتساب عن تحديث آخر لـ Avatars ، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء صورهم الرمزية المخصصة من خلال التقاط صورة شخصية، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء صورة واتساب الرمزية الخاصة بهم بسرعة دون الحاجة إلى اختيار كل شيء من البداية، مثل شكل الوجه ولون البشرة والعينين وما إلى ذلك.

وقال واتساب على تويتر عند الإعلان عن الميزة: "لقد أضفنا بعض التحديثات المثيرة إلى WhatsApp Avatars - يمكنك ببساطة التقاط صورة شخصية لإنشاء صورتك الرمزية بسهولة حيث يتوافر المزيد من ملصقات Avatar التي يمكنك استخدامها في دردشاتك".

لإنشاء صورة رمزية متحركة على واتساب مع صورة شخصية، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح واتساب.

2. اذهب إلى الإعدادات ثم افتح قسم الصورة الرمزية.

3. اضغط على خيار "إنشاء صورة رمزية" وحدد "التقاط صورة شخصية".

4. سيطالبك واتساب بالتقاط صورة ذاتية، وبمجرد الانتهاء من ذلك ستنشئ المنصة تلقائيًا صورة رمزية بناءً على الميزات البارزة في الصورة الشخصية.

5. يمكن للمستخدمين تحرير الصورة الرمزية وإجراء أي تغييرات ضرورية قبل إنهاء الصورة الرمزية الخاصة بهم.

بمجرد إنشاء الصورة الرمزية، يمكن لمستخدمي واتساب الوصول إليها في قسم الملصقات.