شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إصدارات iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10 العامة جاهزة للتنزيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك شيء مثير حول تجربة إصدارات جديدة من نظام التشغيل، خاصةً عندما يكون بناءًا اختباريًا، فجأة يصبح الجهاز الذي تعرفت عليه جيدًا جديدًا ومفيدًا مرة أخرى (أو على الأقل ممتعًا) بكل الطرق الجديدة.

وحان الوقت الآن لمستخدمي Apple المتحمسين، مع توفر الإصدار التجريبي العام من iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10 و macOS Sonoma أخيرًا للتنزيل، وفقا لتقرير engadget.

وسيتضمن نظام iOS 17 الجديد مجموعة كبيرة من التحديثات من التصميم إلى العملي. يمكنك تخصيص ما يراه الأشخاص عند الاتصال بهم سواء كان ذلك رسم كاريكاتوري لطيف أو صورة شخصية مفضلة لديك ، قم بإجراء المكالمة إلى البريد الصوتي بنسخ مباشر عبر شاشتك وأرسل إلى شخص ما فيديو أو رسالة صوتية إذا لم يلتقط FaceTime الخاص بك يتصل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كتم صوتك وإعادته مباشرةً من AirPods و يجب أن يكون "Ducking" أيضًا شيئًا من الماضي على iOS 17 مع تصحيح تلقائي محسّن ويمكنك استخدام تنبؤات الجملة للحصول على ردود أسرع. تشمل الميزات الإضافية تسجيل الوصول تلقائيًا لإعلام أصدقائك بأنك وصلت إلى المنزل ، وتحديد مواقع محطات الشحن في الوقت الفعلي على طول مسارك على الخرائط والقدرة على التعبير عن شعورك على تطبيق Health (حسنًا وكذا تشعر بالسعادة أيام Facebook المبكرة جدًا).

ويعد iPadOS 17 ، إلى حد ما، إصدارًا تكميليًا يضيف شاشة قفل قابلة للتخصيص، وتطبيق Health وأدوات تفاعلية. يعد WatchOS 10 بمثابة تجديد كبير لساعة Apple Watch يعيد التركيز على الأدوات المصغّرة مع إصلاح التطبيقات الأساسية وتحسين ميزات اللياقة البدنية. وفي الوقت نفسه، يوفر MacOS Sonoma تطبيقات مصغرة لسطح مكتب Mac أثناء ترقية Safari ومكالمات الفيديو والألعاب.

أعلنت شركة Apple لأول مرة عن هذه الترقيات في مؤتمر المطورين حول العالم ، ثم أصدرت بعد ذلك إصدارات iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma التجريبية للمطورين، على عكس السنوات السابقة، كانت الإصدارات التجريبية للمطورين متاحة مجانًا لأي شخص لتجربتها - عادةً ما تكلف حسابات المطورين حوالي 100 دولار سنويًا.

ويجب أن يكون الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS 17 مصقولًا أكثر قليلاً من تصميمات المطورين، نظرًا للوقت الإضافي لحل الأخطاء ومشاكل التوافق، سيتم إطلاق الإصدارات الرسمية هذا الخريف، ولكن يمكنك الاشتراك في برنامج Apple Beta Software إذا كنت ترغب في تجربة المعاينات الآن.