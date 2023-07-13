شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق أداة الذكاء الاصطناعى "بارد" باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل اليوم الخميس، أحدث خدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف دول العالم، جوجل بارد باللغة العربية، تحتوي على 16لهجة، وهي أداة تفاعلية تعتمد على النموذج اللغوى PaLM2 الأحدث من جوجل.

وتتفاعل بارد مع كل طلب من خلال عرض ثلاث مسودات لتوفيى المزيد من الخيارات والأفكار.

يمكن الضغط على زر البحث في جوجل أسفل كل رد للتأكد من صحة الردود والاطلاع على نتائج ذات الصلة.

وبارد يحدث المعلومات بشكل فوري لتقديم تجربة أكثر إفادة للمستخدمين في أي وقت.

قد لا تكون ردود بارد صحيحة دوما لأنه نموذج لغوي كبير، ولكن الملاحظات تساعد في تحسين أدائه بمرور الوقت.