شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصر تحصل 14% ضريبة قيمة مضافة من مبيعات تطبيقات أبل.. والبداية من 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن التغييرات المرتقبة في الأسعار والضرائب للتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات، حيث إنه سيتم تحديث الأسعار في مصر ونيجيريا وتنزانيا وتركيا قريبا بدءا من يوم 25 يوليو، وتأخذ هذه التحديثات في الاعتبار التغييرات الضريبية في مصر بإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪.

فيما ستكون الضريبة بنسبة 18% قيمة مضافة في تنزانيا بالإضافة إلى ضريبة خدمة رقمية بنسبة 2%، وفى تركيا يتم رفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%، وذلك وفقا لما ذكره موقع أبل الرسمي للمطورين.

وستتغير عائدات مبيعات التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق (بما في ذلك الاشتراكات القابلة للتجديد التلقائي) لتعكس معدلات الضرائب الجديدة والأسعار المحدثة، وتم تحديث المستند (ب) من اتفاقية التطبيقات المدفوعة للإشارة إلى أن شركة أبل تجمع وتحول الضرائب السارية في مصر وتنزانيا.

وتم تحديث قسم التسعير والتوافر في تطبيقاتي في App Store Connect لعرض تغييرات الأسعار القادمة.

إذا حددت مصر أو نيجيريا أو تنزانيا أو تركيا كواجهة متجر أساسية لتطبيقك أو للشراء داخل التطبيق (باستثناء الاشتراكات القابلة للتجديد التلقائي)، فلن يتغير السعر في واجهة المتجر هذه، حيث سيتم تحديث الأسعار في واجهات المحلات الأخرى للحفاظ على التعادل مع السعر الأساسي الذي اخترته.

أما إذا لم تكن واجهة المتجر الأساسية لتطبيقك أو الشراء داخل التطبيق (باستثناء اشتراكات التجديد التلقائي) في مصر أو نيجيريا أو تنزانيا أو تركيا، فسترتفع الأسعار في واجهات المتاجر في مصر ونيجيريا وتنزانيا وتركيا.

وإذا كانت عملية الشراء داخل التطبيق عبارة عن اشتراك قابل للتجديد التلقائي أو إذا كنت تدير الأسعار يدويًا على واجهات المحلات بدلاً من استخدام الأسعار التلقائية المتساوية، فلن تتغير أسعارك.