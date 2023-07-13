شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 دول ستتغير فيها أسعار مبيعات تطبيقات أبل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستفيد عدد من الدول من التغييرات التي تحدثها أبل قريبا بدءا من 25 يوليو المقبل، حيث سيتم تحديث الأسعار في مصر ونيجيريا وتنزانيا وتركيا، للتطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات، وذلك مع الأخد فى الاعتبار التغييرات الضريبية في هذه البلاد.

وتأتى التغييرات بنسب متفاوتة وفقا لكل دولة، وفقا لما ذكره موقع "أبل" الرسمي للمطورين:

مصر: ضريبة قيمة مضافة 14%.

تنزانيا: 18% قيمة مضافة وضريبة خدمة رقمية بنسبة 2%.

تركيا: رفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%.

نيجيريا: لم يوضح البيان نسبة الضريبة.

ستتغير عائدات مبيعات التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق، بما في ذلك الاشتراكات القابلة للتجديد التلقائي، لتعكس معدلات الضرائب الجديدة والأسعار المحدثة، وتم تحديث المستند (ب) من اتفاقية التطبيقات المدفوعة للإشارة إلى أن شركة Apple تجمع وتحول الضرائب السارية في مصر وتنزانيا.

وتم تحديث قسم التسعير والتوافر في تطبيقاتي في App Store Connect لعرض تغييرات الأسعار القادمة.