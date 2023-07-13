شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة الإبلاغ الصوتى الجديدة على Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Microsoft بالمزيد لمعالجة السمية في ألعاب Xbox متعددة اللاعبين، وتقدم الشركة ميزة تسمح للاعبي Xbox Series X / S و Xbox One بالتقاط مقطع فيديو مدته 60 ثانية من الدردشة الصوتية المسيئة أو غير اللائقة وإرسالها للمشرفين لمراجعتها.

وتم تصميم هذه الميزة خصيصًا لدعم أوسع ساحة للتفاعلات داخل اللعبة بين اللاعبين وتعمل عبر آلاف الألعاب التي تقدم دردشة صوتية متعددة اللاعبين داخل اللعبة، بما في ذلك العناوين المتوافقة مع الإصدارات السابقة من Xbox 360"، نائب رئيس شركة Xbox Player Services كتب ديف مكارثي في ​​مدونة.

صممت Microsoft الأداة لسهولة الاستخدام وتقليل التأثير على اللعب، وعندما تلتقط مقطعًا للإبلاغ ، سيبقى على جهاز Xbox لمدة "24 ساعة على الإنترنت"، وسيكون لديك خيار إرساله على الفور أو الانتظار حتى تنتهي من جلسة اللعب، وستتلقى تذكيرًا قبل انقضاء الـ 24 ساعة إذا اخترت عدم الإبلاغ عن المقطع، فسيقوم Xbox بحذفه تلقائيًا.

ولن يتمكن أي شخص آخر من الوصول إلى المقطع إلا إذا قمت بإرساله، وقال مكارثي: "لا يقوم Xbox بحفظ أو تحميل أي مقاطع صوتية بدون اختيارك، أي اللاعب، لبدء عملية الإبلاغ لن تظهر أي مقاطع تلتقطها من خلال الأداة في اللقطات الأخيرة ولن يكون من الممكن تنزيلها أو مشاركتها أو تعديلها.

وسيتم استخدام هذه المقاطع لأغراض الإشراف فقط بعد أن قام فريق الأمان بمراجعة بلاغك، ستتلقى إشعارًا لإعلامك بما إذا كان قد اتخذ إجراءً ضد لاعب مسيء.

وقال متحدث باسم Xbox لـ Engadget إن فريق الأمان سيستخدم "مجموعة من أدوات الإشراف التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين" لتحليل المقاطع، وسيقوم المشرفون بمراجعة الصوت والفيديو لتحديد ما إذا كان شخص ما قد انتهك معايير المجتمع.

وقال المتحدث في البداية، يسمح نظام الإبلاغ الصوتي التفاعلي للاعب بالإبلاغ عن ما يصل إلى ثلاثة أفراد في وقت واحد، "إذا لم يتمكن الوسيط من تحديد من كان يتحدث في وقت معين وربطه بمشغل Xbox Live المبلغ عنه، فسيتم إغلاق التقرير باعتباره غير قابل للتنفيذ، ولن يتم اتخاذ أي إجراء تنفيذي وسيتم حذف الفيديو الملتقط في غضون 90 يومًا ،" .

ويؤدي ظهور اللعب عبر المنصات إلى تعكير المياه هنا أيضًا و لن يتخذ فريق الأمان أي إجراء في حالات الدردشة الصوتية غير اللائقة من أولئك الموجودين على منصات أخرى، وأشار المتحدث إلى أن "ميزة تعديل الصوت التفاعلي المعلنة مخصصة تحديدًا للإبلاغ عن مشغلات Xbox إلى فريق السلامة في Xbox".

ومن المشجع أن نرى Xbox يعالج مشكلة الدردشة الصوتية السامة على مستوى النظام الأساسي و يتمتع PlayStation 5 بميزة مماثلة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2020.

وتبنت العديد من الاستوديوهات أساليب مماثلة في ألعابها الخاصة في عام 2021 ، قالت شركة Riot إنها ستسجل الاتصالات الصوتية Valorant ولكنها تستمع إليها فقط عند تقديم بلاغ. بدأ اختبار النظام في يوليو الماضي.

قبل إطلاق Overwatch 2 في أكتوبر الماضي ، قالت Blizzard إنها ستنسخ تلقائيًا تسجيلًا للدردشة الصوتية للمباراة بعد تقرير من أحد اللاعبين.

وتقوم أدوات مراجعة الدردشة الخاصة بالشركة بتحليل النسخ بحثًا عن علامات السلوك المسيء ويتم حذف كل من التسجيل والملف النصي. (تجدر الإشارة إلى أن Blizzard و Overwatch 2 قد تكونان قريبًا من خصائص Microsoft.)

بادئ ذي بدء، ستتوفر ميزة الإبلاغ الصوتي في Xbox لـ Alpha و Alpha-skip Xbox Insiders في الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا، تأمل Microsoft أن يقوم المطلعون بتقديم ملاحظات للمساعدة في تحسين هذه الميزة.

وهي تخطط لمواصلة الاستثمار في تعديل الصوت ودعم المزيد من اللغات، ستشارك Xbox البيانات والتحديثات حول الإشراف على الدردشة الصوتية في تقرير الشفافية نصف السنوي.