تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن سعة UFS 3.1 المخصصة للسيارات بآداء أسرع وإستهلاك أقل للطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن سعة Automotive UFS 3.1 التخزينة التي تنطلق بآداء أسرع وإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 33%.

بدأت سامسونج في الإنتاج الضخم لسعة UFS 3.1 التخزينية الجديدة المخصصة للسيارات، والتي تتوفر في الأسواق العالمية للشركات المنصعة للسيارات بحلول نهاية هذا العام.

وتتوفر سعة UFS 3.1 الجديدة من سامسونج للسيارات بإختيارات بين 128، و256، و512 جيجا بايت، ويأتي النموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت سرعات قراءة متسلسلة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة متسلسلة تصل إلى 700 ميجابايت/ثانية.

وتؤكد العملاق الكوري على قدرة سعة UFS 3.1 الجديدة على خفض إستهلاك الطاقة، حيث تستهلك طاقة 33% أقل من الإصدار السابق.

ولقد حصلت سعة Automotive UFS 3.1 على شهادة “AEC-Q100 Grade2” التي تؤكد على إستقرار آداء الذاكرة في درجات حرارة تتراوح بين 40 إلى 105 درجة مئوية.

أيضاً تقدم سامسونج السعة الجديدة بتحسينات لدعم مهام الترفيه ونظام المعلومات داخل السيارات، ومن المقرر أن تقترن السعة مع تكوينات أخرى من سامسونج مثل Auto LPDDR5X وAuto GDDR6 و Exynos Auto V920.

يذكر أن سامسونج تستعد لدعم سيارات Hyundai القادمة بسعة التخزين الجديدة، إلى جانب إصدارات Tesla القادمة من السيارات الكهربائية.

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