تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات جهاز Lenovo Legion Y700 2023 اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لإطلاق إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات Lenovo Legion Y700 2023.

كانت شركة لينوفو قد أعلنت عن إصدارها الأول من أجهزة Legion Y700 اللوحية المخصصة للألعاب خلال العام الماضي، والآن تكشف أحدث التسريبات عن مواصفات الإصدار القادم.

ويأتي جهاز Legion Y700 2023 اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

أيضاً من المقرر أن يتميز الجهاز بشاشة LCD بحجم 8.8 إنش، ودقة عرض 1600 في 2560 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي يدعم معدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر يتميز Legion Y700 2023 بقدرة بطارية 6550 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

ويضم الجهاز كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، ويدعم الجهاز محرك X-axis، ويضم اثنان من المكبرات الصوتية، كما يدعم الجهاز نظام تبريد VC، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجهاز اللوحي خلال الفترة القادمة.

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