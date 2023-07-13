شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موظفى تويتر يستخدمون تطبيق Threads المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد العديد من موظفي تويتر على تطبيق "Threads" المنافس في أعقاب إطلاقه، وهذا على الرغم من التوترات المتزايدة بين إيلون ماسك ومنافسه مارك زوكربيرج، حتى أن أحد موظفي Twitter اعترف بأن Threads كان أفضل بالنسبة له.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثنى مستخدم آخر على سهولة عملية تسجيل Threads.

لكن هؤلاء الموظفين ليسوا الوحيدين، حيث يكشف التقرير أن ما يقرب من ربع عينة من 133 موظفًا من الشركة قد اشتركوا في "تطبيق تويتر المنافس".

وتضم القوى العاملة لتويتر حاليًا ما يقرب من 1700 شخص، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون المئات قد انضموا.

اكتشفت الصحيفة أيضًا أن موظفين آخرين سابقين وحاليين على تويتر استخدموا Threads للتعبير عن مظالمهم ضدها أو للترويج لمنصة ماسك على منافستها.

وصف بروس دايزلي، الذي عمل سابقًا كنائب رئيس تويتر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، Threads بأنها "فوضى".

وتأتي أخبار ذلك بعد أيام فقط من تهديد تويتر برفع دعوى قضائية ضد ميتا بشأن منصتها الجديدة "المقلدة" حسب إدعائهم، حيث اتهمت شركة ميتا بتعيين موظفي Twitter السابقين لإنشاء تطبيق Threads بالإضافة إلى استخدام "الأسرار التجارية" لمنافسها عن طريقهم.

ويعتزم تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة بحسب تصريحات محامى الشركة، ويطالب ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية على Twitter أو غيرها من المعلومات السرية للغاية.