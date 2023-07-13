شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكتشف أقدم ثقب أسود ضخم فى مجرة بعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا ثقب أسود فائق الكتلة يبلغ من العمر 13.2 مليار عام يمكن أن يغير فهمنا للكون المبكر، فإنه يحير العلماء بشأن كيفية تشكل الثقب الأسود بعد فترة وجيزة من ظاهرة الانفجار العظيم التي بدأ معها الكون قبل 13.8 مليار سنة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقع الثقب الأسود، وهو الأقدم الذى تم اكتشافه على الإطلاق، في مركز مجرة CEERS 1019، ويرجع تاريخه إلى 570 مليون سنة من الحدث الذي بدأ عنده الكون في التشكيل وفقا لنظرية الانفجار العظيم.

وقرر فريق بقيادة جامعة تكساس في أوستن أن الثقب العملاق يبلغ حوالي تسعة ملايين ضعف كتلة شمسنا ولا تزال ينمو، إنه تغذى على الغاز والغبار بين النجوم المحيطين.

وكشف تلسكوب ناسا من قبل عن أقدم مجرة في الكون وكواكب قديمة، والآن ، يمكن لـ JWST إضافة أقدم ثقب أسود إلى قائمة الاكتشافات.

يشبه الثقب الأسود داخل CEERS 1019 الثقب الأسود في مركز مجرتنا درب التبانة، والذى يبلغ كتلته 4.6 مليون مرة كتلة الشمس فقط،

وتتشكل الثقوب السوداء عندما ينهار مركز نجم ضخم جدًا على نفسه، تاركًا وراءه فراغًا حيث لا يدخل الضوء أو يهرب.

كشف المشروع أيضًا عن ثقبين أسودين آخرين في مجرتين CEERS 746 و 2782 CEERS، وهما أكبر قليلاً، وكتلتهم 10 ملايين ضعف كتلة الشمس.

يطلق علماء الفلك على الثلاثي اسم "أوزان الضوء'' في CEERS، ويعتقدون أن بإمكانهم إعادة تشكيل فهمنا لكيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة ونموها خلال المليارات الأولى من عمر الكون.