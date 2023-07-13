شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئول بشركة جوجل: إطلاق Bard باللغة العربية يسهم فى تنمية الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مروه خوست، مديرة التواصل والعلاقات العامة بشركة جوجل، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي بارد باللغة العربية بمختلف دول العالم، إنها تساهم في تنمية الإبداع عبر تقديم أفكار جديدة.

وأوضحت "خوست" في مقابلة خاصة مع الخليج 365، أن هناك استخدامات كثيرة لتطبيق بارد ولكن هناك ثلاث استخدامات رئيسية، أولا تقديم أفكار إبداعية للمستخدمين مثل إمكانية سؤال بارد عن أفكار وثائقية، كذلك عرض وجهات نظر لأسئلة يمكن أن يكون لها إجابات متعددة، إمكانية تبسيط وتحسين المحتوي علي الانترنت بطريقة سهلة.

وأضافت "خوست" أن بارد متوفر ب16 لهجة عربية، ويتم الرد من جانب أداة بارد على المستخدمين باللغة العربية الفصحى، كذلك واجهة UI متاحة من اليمين إلى اليسار ما يساعد متحدثي اللغة العربية على التفاعل مع بارد بطريقة أفضل وأسرع.

وتم إطلاق Bard أولاً باللغة الإنجليزية في شهر مارس من هذا العام، كتجربة تتيح للمستخدمين التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حتى أصبح Bard متوفرًا بأكثر من 40 لغة.