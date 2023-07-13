تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن أجهزة HTC A104 وA102 اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HTC عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية HTC A104 وHTC A102 التي تنطلق برقاقات معالج Unisoc T606، وHelio G85.

يتميز جهاز HTC A104 اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 10.36 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يضم الجهاز كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ويضم كاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل أيضاً.

أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 13، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Unisoc T606، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

ويدعم HTC A104 بطارية بقدرة 7000 mAh، كما يتميز بأبعاد 243.8 في 162.6 في 8.5مم، ووزن 533 جرام.

من جانب أخر يتميز جهاز HTC A102 بشاشة IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 20 ميجا بيكسل مع فلاش LED، إلا أن هذا الإصدار يأتي بإصدار الأندوريد السابق Android 12.

أيضاً يدعم HTC A102 رقاقة معالج MediaTek Helio G85، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتميز الجهاز اللوحي بقدرة بطارية 8000 mAh، وأبعاد 245.6 في 155.36 في 8مم، ووزن 460 جرام.

ومن المقرر أن يدعم الجهازين شريحة SIM والإتصال بشبكات 4G LTE، أيضاً تدعم الأجهزة Wi-Fi بنطاق ترددي ثنائي، وتقنية البلوتوث 5.0، وتضم الأجهزة منفذ USB C، وفتحة لبطاقة microSD. وتتميز الأجهزة بأبعاد 245.6 في 155.36 في 8مم، ووزن 460 جرام.

وينطلق HTC A102 بسعر 233 دولار باللون الفضي، بينما يتوفر جهاز A104 اللوحي بسعر 193 دولار باللون الأسود.

المصدر

اعلان





