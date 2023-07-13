تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 يظهر في قاعدة بيانات EEC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلق جيل جديد من هواتف Redmi Note المتوسطة، ولقد رصد هاتف Redmi Note 13 بالفعل في قاعدة بيانات EEC إستعداداً للإعلان المرتقب.

تقدم شاومي سلسلة هواتف Redmi Note قريباً بواجهة MIUI 15، ولقد رصد موقع “Tech Outlook” هاتف Note 13 في منصة EEC بنموذج رقم 2312DRAABG، وهو نفس النموذج الذي رصد في قاعدة بيانات IMEI خلال الفترة الماضية، كما رصد إصدار أخر من السلسلة بنموذج رقم 23090RA98G.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة Redmi Note 13 قد تنطلق بنظام تشغيل Android 13 أو Android 14، كما أشارت بعض التقارير إلى أن الهاتف يأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما تشير التوقعات إلى أن شاومي تقدم هذه الإصدار بغطاء من البلاستيك، مع تصميم فائق النحافة لحواف الشاشة في الجهات الأربعة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





