تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى خطط العملاق الكوري سامسونج لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra القادم بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

قدمت شركة سامسونج معايير تقنية الشحن السريع 45W للمرة الأولى خلال عام 2019 بالتزامن مع الإعلان عن Galaxy Note10 Plus، ولقد إستمرت سامسونج في تبني هذه المعايير حتى الآن.

وتستعد العملاق الكوري الآن لتبني تقنية البطاريات المضغوطة في أجهزة الشركة، وهي تقنية شائعة في بطاريات السيارات الكهربائية.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر @RGCloudS أن سامسونج تخطط لجلب تقنية البطارية الجديدة في إصدارات الشركة القادمة من هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24 Plus.

ومن المقرر أن تصل سامسونج إلى قرار أخير حول تقنية البطاريات الجديدة وفقاً لسلاسل توريد الشركة، كما بدأت شركة سامسونج في إجراء إختبارات على تقنية البطارية الجديدة.

وتقدم تقنية البطاريات المكدسة بعض من المميزات تشمل دعم الشحن السريع، حيث من المتوقع أن يدعم S24 Ultra شحن بقدرة 65W، وهي ترقية عن إصدارات هذا العام التي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لدعم Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24 Plus بقدرة بطارية 5000 mAh، كما سيضم إصدار Ultra إختيار إضافي للتبريد.

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