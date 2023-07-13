شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات جوجل بارد الجديدة فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل اليوم عن إضافة اللغة العربية إلى Bard، أداتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساهم في تنمية الإبداع، إضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة لتسهيل استخدامه وتحسين أدائه بمختلف اللغات.

إليك كل ما تريد معرفته عن الميزات الجديدة في جوجل بارد في 8 معلومات:

1- يستند بارد إلى نموذج PaLM2 اللغوي الحديث من جوجل والمصمّم خصيصًا لفهم المعلومات بلغات عدّة.

2- يستطيع بارد فهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، ولكن يردّ دائمًا باستخدام اللغة العربية الفصحى.

3- يستطيع Bard أيضًا فهم الطلبات التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى بنفس الوقت (وهذا يعرف بالتناوب اللغوي).

4- واجهة المستخدم تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار.

5- إمكانية الاستماع إلى ردود Bard بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام

6- إمكانية حفظ المحادثات السابقة مع Bard وتنظيمها وتعديلها

7- إمكانية مشاركة ردود Bard مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة

8- إمكانية تصدير رموز Python البرمجية إلى منصة Replit التفاعلية لتسهيل عملية البرمجة، وGoogle Colab وهي تساعد المطورين في كتابة وتنفيذ كود بلغة Python عبر المتصفح.