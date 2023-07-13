شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات جوجل بارد الجديدة فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
إليك كل ما تريد معرفته عن الميزات الجديدة في جوجل بارد في 8 معلومات:
1- يستند بارد إلى نموذج PaLM2 اللغوي الحديث من جوجل والمصمّم خصيصًا لفهم المعلومات بلغات عدّة.
2- يستطيع بارد فهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، ولكن يردّ دائمًا باستخدام اللغة العربية الفصحى.
3- يستطيع Bard أيضًا فهم الطلبات التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى بنفس الوقت (وهذا يعرف بالتناوب اللغوي).
4- واجهة المستخدم تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار.
5- إمكانية الاستماع إلى ردود Bard بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام
6- إمكانية حفظ المحادثات السابقة مع Bard وتنظيمها وتعديلها
7- إمكانية مشاركة ردود Bard مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة
8- إمكانية تصدير رموز Python البرمجية إلى منصة Replit التفاعلية لتسهيل عملية البرمجة، وGoogle Colab وهي تساعد المطورين في كتابة وتنفيذ كود بلغة Python عبر المتصفح.
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