شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوسع فى خدمة Apple Tap to Pay بالمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Apple بتوسيع نطاق توفر خدمة Tap to Pay ومنح الشركات والتجار في جميع أنحاء المملكة المتحدة خيار قبول المدفوعات غير التلامسية باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم فقط.

وأصدر عملاق التكنولوجيا في البداية الميزة في الولايات المتحدة في منتصف عام 2022 قبل إتاحتها في تايوان وأستراليا، كما هو الحال في تلك المناطق، سيتمكن التجار في المملكة المتحدة من تلقي المدفوعات دون الحاجة إلى شراء أجهزة إضافية، نظرًا لأن هذه الإمكانية تستخدم تقنية NFC، طالما لديهم جهاز iPhone XS أو إصدار أحدث، يمكنهم تقديم الدفع بدون تلامس كخيار للعملاء الذين يستخدمون Apple Pay أو بطاقات الخصم أو الائتمان بدون تلامس وغيرها من المحافظ الرقمية، وفقاً لموقع engadget.

كشفت الشركة عن الميزة في أوائل عام 2022 قبل اختبار نظام الدفع في مركز الزوار الخاص بها في كوبرتينو، بعد طرح Tap to Pay ، أطلقت خدمات fintech ذات الأسماء الكبيرة دعمًا لهذه الميزة، بما في ذلك PayPal وVenmo و Square.

وفقًا لإعلان شركة Apple، فإن Revolut و Tyl by NatWest هما أول منصات دفع تسمح لعملائها من رجال الأعمال في المملكة المتحدة باستخدام تقنية Tap to Pay الخاصة بالشركة، وستكون Adyen و Dojo وmyPOS و Stripe و SumUp و Viva Wallet و Worldline و Zettle من PayPal هي الخدمات المالية التالية لدعم الميزة في المنطقة.

بالإضافة إلى الإعلان عن توفر الميزة، كشفت الشركة أن Tap to Pay سيكون متاحًا في متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة، هذا يعني أن عملاء المملكة المتحدة سيكونون قادرين بسهولة على الدفع مقابل المشتريات عن طريق إرسال بطاقة أو هاتف آخر إلى هاتف iPhone الخاص بالمتجر.