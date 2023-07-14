شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف 7 لغات جديدة لأداة الذكاء الاصطناعى بارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن تحديث مساعدتها التوليدي القائم على الذكاء الاصطناعي بارد بميزات جديدة، عبر إتاحة التطبيق بمعظم البلدان واللغات المتداولة على نطاق واسع، وذلك بعد شهرين من إطلاقه.

وكشفت جوجل في منشور مدونة أنه يمكن للمستخدمين التفاعل مع Bard بأكثر من 40 لغة، بما في ذلك العربية والصينية والألمانية والهندية والإسبانية، بالإضافة إلى إتاحة بارد في البرازيل وعبر أوروبا.

وقال جاك كراوزيك رئيس المنتج Bard: "نظرًا لأننا نجلب بارد إلى المزيد من المناطق واللغات بمرور الوقت، فسوف نستمر في استخدام مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا كدليل، ودمج تعليقات المستخدمين واتخاذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص وبياناتهم".

وأضاف كراوزيك "تعتقد جوجل أن سماع شيء ما بصوت في بعض الأحيان يمكن أن يساعدك في التعامل مع فكرتك بطريقة مختلفة، لذا يمكنك الاستماع إلى ردود بارد" "كما سيكون هذا مفيدًا إذا أراد المرء معرفة النطق الصحيح للكلمة أو الاستماع إلى قصيدة أو نص"." ما عليك سوى إدخال مطالبة وتحديد رمز الصوت لسماع إجابات Bard".

وفقا لمدونة جوجل، يمكن للمستخدمين تغيير الدرجة اللونية وأسلوب ردود بارد، حيث ستكون هناك خمسة خيارات مختلفة للاختيار من بينها - بسيطة أو طويلة أو قصيرة أو احترافية أو غير رسمية، هذه الميزة متاحة باللغة الإنجليزية وستتوسع إلى لغات جديدة قريبًا.

وعدت جوجل بدمج Google Lens في بارد وتم نشر الميزة، يمكن للمستخدمين تحميل الصور مع المطالبات وسيقوم بارد بتحليل الصورة للمساعدة، وهذه الميزة متاحة باللغة الإنجليزية ومن المتوقع طرحها بلغات أخرى قريبًا، كذلك يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة جزء من دردشة بارد أو كلها مع أصدقائهم وعائلاتهم وآخرين.