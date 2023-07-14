تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن جهاز تلفاز 8K Neo QLED بحجم شاشة 98 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن جهاز تلفاز 8K Neo QLED بحجم 98 إنش، ومكبرات صوتية بقدرة 120W، وسعر 39000 دولار.

قدمت العملاق الكوري جهاز 8K Neo QLED اليوم في سوق كوريا الجنوبية ، وينطلق الجهاز بنموذج رقم QNC990، والذي ينضم لأجهزة QLED وNeo QLED 4K.

ويضم جهاز التلفاز لوحات Mini LED بدقة 8K، كما يدعم تقنيات HDR10، وHDR10 Plus، وأيضاً تقنية HDR10 التكيفية، وأيضاً HDR10 Plus للألعاب، وأيضاً HLG.

كما يتميز جهاز 8K Neo QLED بتصميم مميز بإطارات معدنية فائقة النحافة، أيضاً يتميز الجهاز بمئات نقاط التعتيم لتوفير أقصى سطوع في الشاشة.

أيضاً يدعم 8K Neo QLED معدل تحديث تكيفي 144Hz، كما يأتي الجهاز بتقنية AMD Freesync Premium Pro، وتتميز الشاشة بتصميم مقاوم للتوهج وإنعاكسات الإضاءة.

ويدعم الجهاز معايير Pantone في دقة الألوان، كما يأتي الجهاز بتحسينات في التكامل مع تطبيق SmartThings للهاتف.

كما يأتي الجهاز بقنوات 6.4.4 في نظام المكبر الصوتي المميز بقدرة 120W، أيضاً يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos في الصوتيات اللاسلكية، وتقنية Q-Symphony 3.0، ودعم تقنية Adaptive Sound Plus، مع مضخم صوتيات ذكي.

ويدعم الجهاز رقاقة Neo Quantum لدقة 8K، ويعمل بنظام Tizen 7.0، وللإتصال يأتي الجهاز بمنفذ HDMI، وUSB، ومدخل ضوئي، ومنفذ RF، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2.

المصدر

اعلان





