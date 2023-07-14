شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطعن فى رسوم مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى لتجنب الغرامات الباهظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشخاص مطلعون على الأمر إن ميتا مالك فيسبوك سيطعن في اتهامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في جلسة مغلقة في محاولة لتجنب غرامة كبيرة محتملة بعد أن اتهمه المنظمون بربط خدمة الإعلانات بشبكته الاجتماعية.

وأرسلت المفوضية الأوروبية ورقة اتهام إلى الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم في ديسمبر الماضي، أفردت فيها ممارستين أظهرت أن Meta أساءت استغلال قوتها السوقية، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت إن ربط Meta لخدمة الإعلانات عبر الإنترنت Facebook Marketplace بشبكتها الاجتماعية Facebook أعطى السابق ميزة غير عادلة.

كما تعاملت مع شروط التداول غير العادلة لشركة Meta المفروضة على خدمات الإعلانات المنافسة عبر الإنترنت والتي تعلن على Facebook أو Instagram.

ورفض ميتا التعليق على جلسة الاستماع التي سيحضر خلالها كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية ونظرائهم من هيئات الرقابة الوطنية للاستماع إلى حججها.

وقال تيم لامب، محامي ميتا، في بيان: "المزاعم التي قدمتها المفوضية الأوروبية لا أساس لها، سنواصل العمل مع السلطات التنظيمية لإثبات أن ابتكارات منتجاتنا مؤيدة للمستهلكين وتنافسية".

قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 10 % من مبيعاتها العالمية وأمرًا بتغيير ممارساتها التجارية إذا ثبتت إدانتها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر مطلعة لرويترز إنها سعت في السابق لتسوية القضية.