تكنولوجيا: تسلا تخطط لإنشاء مصنع فى الهند بطاقة سنوية تصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة تسلا مناقشات مع الحكومة الهندية بشأن اقتراح استثماري لإنشاء مصنع للسيارات في البلاد، بطاقة سنوية تصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر حكومية إن الشركة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك تدرس أيضًا استخدام الهند كقاعدة تصدير حيث تخطط لشحن السيارات إلى دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقاً لموقع gadgets360.

في اجتماع مع ماسك الشهر الماضي، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شركة صناعة السيارات على القيام "باستثمار كبير" في البلاد.

بعد اجتماع مع رئيس الوزراء مودي في نيويورك، قال ماسك في يونيو إن شركة صناعة السيارات الكهربائية تتطلع إلى الاستثمار في الهند "في أقرب وقت ممكن من الناحية البشرية".

وقال ماسك عندما سأله الصحفيون عن خطة تسلا للاستثمار في الهند "أنا واثق من أن تيسلا ستكون في الهند وستفعل ذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية البشرية" ، مضيفًا أنه يعتزم زيارة البلاد العام المقبل.

قال ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إنه يأمل في تقديم خدمة Starlink عبر الأقمار الصناعية إلى الهند أيضًا.

زار المديرون التنفيذيون لشركة Tesla الهند وأجروا محادثات مع البيروقراطيين والوزراء الهنود في مايو حول إنشاء قاعدة تصنيع للسيارات والبطاريات في الهند.