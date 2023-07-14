شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت الدردشة Bard من جوجل يمكنه الآن الاستجابة للمطالبات المرئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف جوجل بعض الميزات الجديدة إلى روبوت الدردشة chatbot Bard، بما في ذلك قدرته على التحدث والاستجابة للمطالبات التي تتضمن أيضًا صورًا، وذلك مع إتاحته في كثير من أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تضع جوجل الردود المنطوقة من Bard كوسيلة مفيدة لـ "النطق الصحيح للكلمة أو الاستماع إلى قصيدة أو نص".

وستتمكن من سماع الردود المنطوقة عن طريق إدخال مطالبة وتحديد رمز الصوت، وستكون الردود المنطوقة متاحة بأكثر من 40 لغة وهي مباشرة الآن.

كما أن الميزة التي تتيح لك إضافة صور إلى المطالبات هي شيء عرضته جوجل لأول مرة في مؤتمر I / O في مايو، في أحد الأمثلة، اقترحت جوجل أنه يمكنك استخدام هذا لطلب المساعدة في كتابة تعليق مضحك حول صورة كلبين.

وتقول جوجل إن الميزة متاحة الآن باللغة الإنجليزية وتتوسع لتشمل لغات جديدة "قريبًا".

تقدم جوجل أيضًا بعض الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك القدرة على تثبيت المحادثات وإعادة تسميتها، ومشاركة الردود مع أصدقائك، وتغيير أسلوب الردود التي تحصل عليها من Bard.

فتحت جوجل الوصول إلى Bard لأول مرة في مارس، ولكن في ذلك الوقت، كان متاحًا فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وطرحت الشركة برنامج الدردشة الآلي في العديد من البلدان منذ ذلك الحين.

كما قالت المتحدثة باسم جوجل، جنيفر رودستروم، هذا التوسع في أوروبا هو علامة بارزة، وتم تأجيل إطلاق Bard المخطط للشركة في الاتحاد الأوروبي من قبل بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.