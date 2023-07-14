شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لإرسال صاروخين من أجل هبوط مأهول على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الصين لإرسال صاروخين إلى القمر بحلول عام 2030، أحدهما يحمل المركبة الفضائية التي ستهبط على السطح والآخر ينقل رواد الفضاء.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية،نقلاً عن مهندس في وكالة الفضاء الصينية المأهولة، أن الصاروخين سيدخلان مدار القمر وبعد نجاح الالتحام، سيدخل رواد الفضاء مركبة الهبوط على سطح القمر للهبوط على سطح القمر.

وستتغلب خطة الصاروخين على العقبة التكنولوجية طويلة الأمد التي تواجهها الصين في تطوير صاروخ قوي بما يكفي لإرسال رواد فضاء ومسبار هبوط حسبما نقلت رويترز.

وقال تشانج هايليان ، نائب كبير المهندسين في الصين المأهولة، في قمة في مدينة ووهان الصينية.

واشتد السباق على إرسال الأشخاص إلى القمر في السنوات الأخيرة، حيث تتطلع كل من الصين والولايات المتحدة إلى الموارد المعدنية المحتملة على القمر.

ويمكن أن يساعد إنشاء موائل قمرية أيضًا في دعم مهمات مأهولة في المستقبل إلى كواكب أخرى مثل المريخ.

لا تزال الصين تتخلف عن الولايات المتحدة في الخبرة والتكنولوجيا، كما كان آخر هبوط لطاقم ناسا في عام 1972 ، ومن المتوقع أن يعود رواد الفضاء الأمريكيون إلى القمر بحلول عام 2025.

لتحقيق أهداف الصين القمرية، يعمل الباحثون الصينيون على تطوير الصاروخ الحامل Long March 10 الثقيل للغاية، ومركبة فضائية مأهولة من الجيل الجديد، ومركبة هبوط على سطح القمر ومركبة قمرية مأهولة، وفقًا لما ذكره تشانج.

وأعادت الصين عينات قمرية من القمر في مهمة غير مأهولة عام 2020، مما جعل الصين ثالث دولة تسترجع عينات من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.