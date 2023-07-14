شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار لعبة روبلكس إلى سماعات Meta Quest VR الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستأتى لعبة Roblox إلى سماعات Meta Quest VR بدءًا من إصدار تجريبي مفتوح سيكون متاحًا في "الأسابيع المقبلة"، وفقًا لمدونة من Meta، وستكون قادرًا على تجربة إصدار Quest هذا من Roblox على Quest 2 و Quest Pro ، ويقول Meta إن Roblox سيعمل على Quest 3 القادم أيضًا، وفقا لتقرير theverge.

وكتبت ميتا: "تنشر Roblox تلقائيًا بعض التجارب التي تستخدم نصوص افتراضية للاعبين لدعم أجهزة الواقع الافتراضي"، "لقد اكتشفوا أن هذه التجارب تعمل بشكل جيد في الواقع الافتراضي بدون تعديلات، لذا فهم يزرعون مكتبة Roblox VR بمحتوى رائع من اليوم الأول.

ويجب أن يكون هناك الكثير من الخبرات للاختيار من بينها، ويقول Roblox إن النظام الأساسي لديه أكثر من 15 مليون "تجربة نشطة" في الوقت الحالي، وستدعم نسخة Quest هذه من Roblox اللعب عبر الأنظمة الأساسية، لذا ستتمكن من الدخول في تجارب مع لاعبين على Xbox والجوال وسطح المكتب.

ولقد دعمت Roblox الواقع الافتراضي من خلال سماعات رأس قائمة على الكمبيوتر لبعض الوقت، مما يتيح لك اللعب على أجهزة مثل Oculus Rift و HTC Vive و Valve Index ، ويمكنك حتى لعب Roblox على Quest 2 الآن عن طريق ربط سماعة الرأس بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن يجب أن يكون هذا الإصدار الجديد المُحسَّن من Quest أسهل في الإعداد والتشغيل - سيكون في النهاية مجرد تطبيق يمكنك تنزيله من Meta Quest Store - مما قد يعني أن المزيد من اللاعبين سوف يقفزون إلى Roblox في الواقع الافتراضي .