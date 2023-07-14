شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية ضبط مؤقت النوم على Apple TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجلب تحديثات برامج Apple السنوية دائمًا عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة ولا يُعد تحديث Apple TV إلى tvOS 17 استثناءً من ذلك لكن إحدى الميزات الجديدة التي نريد إبرازها هي ميزة كنا نطالب بها إلى الأبد، وفقا لتقرير digitartlend.

يمكنك الآن أخيرًا ضبط مؤقت السكون على Apple TV الخاص بك ليس على التلفزيون نفسه - الذي يتطلب بالتأكيد جهاز تحكم عن بعد ثانٍ ولكن على أجهزة Apple TV وإليك الطريقة.





افتح مركز التحكم الجديد

يأتي تحديث tvOS 17 مع مركز تحكم مُجدَّد هذا هو الشيء الأساسي الذي تحصل عليه إذا قمت بالتمرير للداخل من الزاوية اليمنى العليا على iPhone أو iPad.

ولكن بالنظر إلى أنه لا توجد طريقة للتمرير السريع على Apple TV ، فقد كان دائمًا نوعًا ما مخفيًا، يجعل تحديث tvOS 17 مركز التحكم أكثر بروزًا وهو المكان الذي ستجد فيه ميزة Sleep Timer.

الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على زر التلفزيون (وهو الزر الموجود أعلى زر رفع مستوى الصوت مباشرةً) على Apple TV Siri Remote، سيستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط، وسترى توسيع مركز التحكم .

الخطوة 2: حدد Sleep Timer .

الخطوة 3: اختر المدة التي تريد أن يظل فيها Apple TV قيد التشغيل، الخيارات الأولية هي 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة واحدة أو ساعتان.

حسنًا، هذا كل شيء إن كون مؤقت السكون بسيطًا للغاية، وهي ميزة تؤكد فقط مدى الحاجة إليه بشدة، وكانت علامة سوداء على ما يظل أفضل جهاز بث يمكنك شراؤه بخلاف ذلك لكنها الآن هنا.

يمكنك الآن مشاهدة Apple TV في وقت متأخر من الليل ولا تقلق من استمرار تشغيله حتى الساعات الأولى من الصباح، بدلاً من ذلك، سيغلق مؤقت نوم Apple TV الأشياء في ساعة معقولة.

ويمكنك النوم بهدوء.