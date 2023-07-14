شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تثبيت تحديث أبل الأمنى الجديد على جهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديثًا جديدًا للاستجابة الأمنية السريعة، يسمى iOS 16.5.1 (c)، وأوضحت شركة Apple قائلة: "توفر الاستجابة الأمنية السريعة هذه إصلاحات أمنية مهمة ويوصى بها لجميع المستخدمين".

بينما أصدر عملاق التكنولوجيا التحديث في البداية يوم الاثنين، تم سحبه بسرعة بعد أن تبين أنه يسبب مشاكل مع Safari، حيث بدأت مواقع الويب بما في ذلك Facebook وInstagram وWhatsApp وZoom في إعطاء تحذير حول عدم دعمها على متصفح Safari بعد تثبيت البرنامج.

لكن تم حل هذا الآن، وإليك كيفية تنزيل التحديث الأمني الجديد على جهاز iPhone وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:

يجب عليك أن تعرف أن استجابات الأمان السريعة هي تحديثات صغيرة لا تتوفر إلا لأحدث إصدارات iOS و iPadOS و macOS.

ويمكنك لتثبيته على جهاز iPhone الخاص بك، أن تفتح تطبيق الإعدادات، ثم الضغط فوق عام.

اضغط فوق تحديث البرنامج، وسترى خيار تنزيل تحديث iOS Security Response 16.5.1 (c) وتثبيته.

ويأتي التحديث قبل تحديث iOS 17 المرتقب بشدة، والذي من المتوقع إطلاقه هذا الخريف بمجموعة من الميزات الجديدة.

يتضمن ذلك مجموعة من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك التحسينات على Safari Private Browsing وحماية سلامة الأطفال من Apple والمزيد من التحسينات الجمالية وقابلية الاستخدام.

سيحتوي نظام التشغيل الجديد على بطاقات اتصال جديدة تعتمد على التصميم لك وللأشخاص الموجودين في دفتر العناوين الخاص بك ووضع "الاستعداد" الذي يحول جهاز iPhone بشكل فعال أثناء الشحن، مع عرض معلومات سريعة قابلة للتخصيص.

سيتمكن iOS 17 أيضًا من نسخ رسائل البريد الصوتي الواردة بشكل مباشر، وهي ميزة تسمى البريد الصوتي المباشر، مما يسمح للمستخدمين بالحكم على ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة أو تجاهلها بناءً على الرسالة الواردة.

وتشمل الميزات المثيرة الأخرى نظام التصحيح التلقائي المحسن، وميزة تتيح لعائلتك معرفة متى تصل إلى وجهة بأمان.