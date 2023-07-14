شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة حساب بريد إلكترونى آخر إلى تطبيق Gmail على Android وiPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح تطبيق Gmail إضافه اكثر من حساب علي نفس التطبيق يستخدم اذا كنت لا تريد التبديل بين تطبيق ثم الآخر، حيث يسمح Gmail لمستخدميه بقراءة وإرسال رسائل البريد الإلكترونى من Yahoo و Hotmail وعناوين البريد الإلكترونى الأخرى باستخدام تطبيق Gmail نفسه.





كيفية إضافة حساب بريد إلكتروني آخر بنظام التشغيل Androidعلي تطبيق Gmail :1- اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى يسار الشاشة.

2- اضغط على إضافة حساب آخر.

3- اختَر نوع الحساب الذي ترغب في إضافته.

4- إذا كنت تتحقَّق من الرسائل الإلكترونية في العمل أو المدرسة من خلال Outlook for Windows، اختر Outlook وHotmail وLive

5- إذا لم تظهر لك خدمة البريد الإلكتروني التي تستخدمها، اختَر "غير ذلك".

6- اتّبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لإضافة حسابك.





كيفية إضافة حساب بريد إلكتروني آخر على جهاز iPhone أو iPad علي تطبيق Gmail1- اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى يسار الشاشة.

2- اضغط على إضافة حساب آخر.

3- اختَر نوع الحساب الذي تريد إضافته.

4- في حال استخدام حسابات iCloud أو mac ، قد تحتاج إلى إدخال إعدادات محدّدة وكلمة مرور التطبيقات.

5- إذا كنت تتحقق من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالعمل أو المؤسسة التعليمية من خلال Outlook for Windows، اختَر Outlook وHotmail وLive.

6- إذا لم تظهر لك خدمة البريد الإلكتروني التي تستخدمها، اختَر غير ذلك.

7- اتّبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لإضافة حسابك، ثم اضغط على الخيار تجربة تحويل الحسابات إلى Gmail، إن وُجِد، للحصول على ميزات Gmail مع حسابك الذي أضَفته، مثل الحماية من الرسائل غير المرغوب فيها وفئات البريد الإلكتروني.