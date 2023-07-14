شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أداة تقويم جديدة فى Gmail تنظم الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل أداة تقويم جديدة في ويب Gmail لتسهيل إنشاء المستخدمين الآخرين وجدولتهم ودعوتهم بشكل أسرع، باستخدام هذه الأداة الجديدة سيتمكن مستخدمو Gmail من إنشاء تطبيق "Meet" جديد مباشرةً داخل نافذة إنشاء Gmail على الويب.

لا يعني ذلك أن مستخدمي ويب " Gmail "، لم يكونوا قادرين على إنشاء اجتماعات جديدة من صفحة الويب، بل إن جوجل قد أضاف خيار التقويم مباشرةً داخل شريط الأدوات السفلي، والذي كان مخفيًا داخل قائمة النقاط الثلاث أعلى عرض محادثة البريد الإلكتروني.

يؤدي الضغط فوق شريط الأدوات إلى إظهار شريط منبثق جديد يتضمن خيارين: أوقات العرض التي تكون متفرغًا فيها وإنشاء حدث.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء اجتماع جديد حيث يقوم جيميل تلقائيًا بملء عنوان الحدث والمستلمين من البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك سيدخل Gmail أيضًا ملخص الحدث في نص البريد الإلكتروني للمشاركة بشكل أسرع.

ستكون الميزات الجديدة متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية في جوجل.

كذلك أضافت جوجل خيار "أوقات العرض المجانية" إلي ويب جيميل، يؤدي النقر عليه إلى فتح لوحة جانبية جديدة للتقويم حيث يمكن للمستخدمين اختيار وإدراج أوقات الاجتماعات المقترحة عن طريق تحديد وقت الفراغ في التقويم لعدة أيام.

وبمجرد مشاركة الاجتماع سيتمكن المستلمون من تحديد أحد الأوقات المقترحة وإنشاء دعوة حدث تلقائيًا بعد التأكيد.

أما الهدف الكامل من إعادة وضع هذه الميزة وإضافة خيار أوقات العروض الجديدة التي تتمتع بها هو جعل الأمور أسهل وأسرع للمستخدمين.

مع إضافة الخيار مباشرة داخل شريط الأدوات، فإنه يسهل على المستخدمين الوصول إلى هذه الميزة، كذلك تتم أتمتة معظم الأشياء لمنع المستخدمين من الذهاب والعودة لإضافة التفاصيل والمستلمين وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء تسهل عملية إنشاء دعوة اجتماع داخل تطبيق Gmail.