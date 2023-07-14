شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سبيس إكس أجهضت محاولة الإطلاق السادسة عشرة لصاروخ فالكون 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتعين على صاروخ SpaceX Falcon 9 الانتظار لفترة أطول قليلاً لربط سجل إعادة الاستخدام بعد تعطله وتراجعه عن الاقلاع لاسباب غير واضحه حتى الان ، وكانت الشركة تخطط لإطلاق 54 من أقمارها الصناعية Starlink من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا على قمة فالكون 9 اليوم الجمعة وستكون المهمة السادسة عشرة للمرحلة الأولى من هذا الصاروخ بالتحديد ، مطابقة لعلامة حددتها قبل أقل من أسبوع بواسطة Falcon 9 آخر، وفقا لتقرير space.

لكن هذا لم يحدث ودعا فريق مهمة SpaceX إلى إجهاض حوالي 40 ثانية قبل الاطلاق لأسباب لم تكن واضحة على الفور.

قال Atticus Vadera من SpaceX خلال البث الشبكي لإطلاق الصاروخ صباح اليوم هناك 1000 طريقة لإطلاق صاروخ ، وهناك طريقة واحدة فقط يمكن أن تسير بها بشكل صحيح". "لذا بالنظر إلى ذلك نحن شديدو الحذر على الأرض وإذا رأى الفريق أو السيارة أي شيء يبدو بعيدًا قليلاً ، فسنوقف العد التنازلي."

ولا يزال هناك الكثير من رحلات الفضاء اليوم الجمعة حتى بدون مهمة SpaceX حيث تخطط الهند لإطلاق مهمتها الروبوتية Chandrayaan 3 على سبيل المثال إرسال مركبة هبوط ومركبة باتجاه القمر.

ومساء اليوم ، ستطلق مركبة Rocket Lab Electron سبعة أقمار صناعية صغيرة من موقعها في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، و تخطط الشركة لاستعادة المرحلة الأولى من Electron بعد الإقلاع ، كجزء من جهودها لجعل الداعم قابلاً لإعادة الاستخدام مثل Falcon 9.