شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AP وOpenAI يدخلان شراكة لمدة عامين للمساعدة فى تدريب النماذج الحسابية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت وكالة Associated Press (AP) والشركة الأم OpenAI التابعة لـ ChatGPT إلى اتفاقية مشاركة الأخبار ، ولكن ليس للأسباب التي قد تعتقدها إنها لا تتضمن روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تنتج المحتوى بسرعة ، بل هي وسيلة لـ OpenAI لتدريب نماذجها الخوارزمية ، كما أفاد موقع Axios.

تمنح الصفقة التي تبلغ مدتها عامين OpenAI إمكانية الوصول إلى محتوى إخباري محدد وتكنولوجيا من أرشيفات AP ، التي يعود تاريخها إلى عام 1985 وسيتم استخدام كل هذه البيانات الرائعة لتحسين فعالية التكرارات المستقبلية لـ ChatGPT والأدوات ذات الصلة، وفقا لتقرير engadget.

هذه واحدة من أولى الشراكات رفيعة المستوى بين مؤسسة إخبارية كبرى وشركة ذكاء اصطناعي ولا تزال الشركتان تعملان على وضع التفاصيل ، ولكن يبدو أن AP ستحصل على إمكانية الوصول إلى تقنية OpenAI المملوكة كجزء من البورصة، و لطالما اعتمدت AP على تقنية التشغيل الآلي عند تقديم التقارير الإخبارية لذلك من المحتمل أن تستخدم تقنية OpenAI لتبسيط هذه العملية وتحسينها.

هذه الأدوات لترجمة تنبيهات الطقس إلى اللغة الإسبانية ، وأطلقت AP أداة AI في وقت سابق من هذا العام لتمكين العملاء ، وهم في الغالب غرف أخبار أخرى من البحث عن الصور ومقاطع الفيديو والقصص ذات الصلة، و يتيح هذا البرنامج للعملاء إجراء استعلامات باستخدام لغة وصفية بدلاً من البيانات الوصفية الجافة، بعبارة أخرى يجب أن يؤدي الوصول إلى كنز OpenAI من البيانات إلى تحسين هذه التجربة بشكل كبير.

بالنسبة إلى OpenAI ، من الواضح أنهم يتطلعون إلى التوسع في الأخبار في المستقبل ، وهذه الشراكة تمنحهم الكثير من البيانات التي تم الحصول عليها بشكل قانوني للعمل معها. يهدد الذكاء الاصطناعي بقلب نماذج الأعمال الإخبارية التقليدية ، لكن وكالة أسوشييتد برس تقول إنها "تدعم إطار عمل يضمن حماية الملكية الفكرية وتعويض صانعي المحتوى بشكل عادل عن عملهم". تقول المنظمة أيضًا أن غرف الأخبار "يجب أن يكون لها مقعد على الطاولة" لضمان عدم الاستفادة منها.