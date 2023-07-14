شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تويتر يطرح ميزة جديدة لتقليل البريد العشوائي في الرسائل المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلة الرسائل غير المرغوب فيها منتشرة في كل مكان، وسواء كان ذلك على أي نظام أساسي ، فإن مرسلي البريد العشوائي بطريقة ما يجدون طريقة لإرسال رسائل مزعجة إلى المستخدمين، و لا يختلف Twitter عن أي نظام أساسي آخر بهذا المعنى ، حيث غالبًا ما تظهر رسائل البريد العشوائي في رسائل المستخدمين المباشرة (DMs).

ولدى النظام الأساسي المملوك لـ Elon Musk خطط لإصلاح البريد العشوائي في مشكلة DM. وفقًا لتغريدة من حساب دعم Twitter الرسمي ، هناك ميزة جديدة قادمة لتقليل الرسائل العشوائية، وقد غرّدت الشركة: "بدءًا من 14 تموز (يوليو) ، سنضيف إعدادًا جديدًا للرسائل من شأنه أن يساعد في تقليل عدد الرسائل غير المرغوب فيها في الرسائل المباشرة".

كيف ستعمل الميزة؟

أوضح Twitter أنه "مع تمكين الإعداد الجديد ، ستصل الرسائل الواردة من المستخدمين الذين تتابعهم إلى صندوق الوارد الأساسي الخاص بك ، وسيتم إرسال الرسائل من المستخدمين الذين تم التحقق منهم والذين لا تتابعهم إلى صندوق الوارد الخاص بطلبات الرسائل."

وأضافت أيضًا أن "المستخدمين الذين تم تعيين أذوناتهم مسبقًا للسماح بطلبات الرسائل من الجميع سيتم ترحيلهم إلى هذا الإعداد الجديد ، ولكن يمكنهم التبديل مرة أخرى في أي وقت."

ولا تبدو المشكلة خطيرة وكان لدى Twitter في السابق إعدادات مختلفة للرسائل المباشرة، وفي وقت سابق ، وصلت الرسائل في DMs ، فقط إذا حدد المستخدم خيار تلقي الرسائل من أي شخص، ويوجد إعداد في Twitter يسمح للمستخدم بتمكين هذا الخيار.

و كانت الطريقة الأخرى الوحيدة لتلقي الرسائل من مرسلين غير معروفين هي إذا كانوا مستخدمين تم التحقق منهم، أو إذا اختار المستخدمون تلقي رسائل مباشرة من مستخدمين تم التحقق منهم.

ولا تزال حسابات البريد العشوائي والرسائل تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لتويتر، وفي الواقع ، عندما تولى إيلون ماسك منصبه ، قال إنها كانت مشكلة يريد القضاء عليها أولاً. لكن إدخال هذه الميزة يشير إلى أن المشكلة لا تزال تزعج تويتر ومستخدميه.