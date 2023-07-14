شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف تفاصيل عن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي وكونها "محترفة للصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إعلان خافت إلى حد ما ، كشف Elon Musk أنه أسس شركة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى xAI، فيما لم يكشف ماسك عن معلومات عن شركته إلا القليل، ومع ذلك ، في محادثة Twitter Spaces ، ألقى Musk بعض الضوء على خططه حول الشركة.





ما هي شركته الجديدة؟وفقًا لتقرير صادر عن CNBC ، قال ماسك إنه يريد تنمية الذكاء الاصطناعي "بطريقة جيدة"، وقال إنه إذا أتيحت له الفرصة للضغط على إيقاف مؤقت بشأن الذكاء الاصطناعي أو "الذكاء الاصطناعي المتقدم حقًا ، والذكاء الرقمي الخارق ، سأفعل ذلك."

وقال إن تدريب الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم بطريقة تثير الفضول إلى أقصى حد، كما قال ماسك: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي الغريب إلى أقصى حد ، والذي يحاول فقط فهم الكون نوعًا ما ، سيكون ، كما أعتقد ، مؤيدًا للإنسانية"، "من وجهة نظر مفادها أن الإنسانية أكثر إثارة للاهتمام من كونها ليست الإنسانية."





في تنظيم الذكاء الاصطناعي والأخلاقوقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إن صانعي السياسة بحاجة إلى قضاء بعض الوقت لفهم التكنولوجيا، عندها فقط ، كما قال، يمكن أن يكون هناك حديث عن الرقابة ويجب أن يتم ذلك أيضًا بالتشاور مع الصناعة، وعلى Twitter Spaces ، كان لماسك عضوان في الكونغرس الأمريكي وأعضاء مجلس الشيوخ.

ويقول ماسك إنه سيكون هناك شكل جديد من الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الرقمي الخارق ، والذي سيكون أكثر ذكاءً من أي إنسان في أي شيء. ويرى أن ذلك يحدث في غضون فترة العطاء القادمة أو الست سنوات.





في معادلته مع الصينقام Tesla و Musk باستثمارات كبيرة في الصين وقال إن لديه مصالح خاصة في البلاد. اعترف ماسك بأنه بالفعل "مؤيد للصين" ووصف البلاد بأنها "أقل من قيمتها"، كما قال إن شعب الصين "رائع"، كما قال إنه يعتقد أن الصين ستتعاون مع الدول الأخرى في تطوير إطار عمل لتنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.