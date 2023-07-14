شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تنجح فى إطلاق مهمة بسعر مخفض للهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهند صاروخًا يحمل مركبة فضائية غير مأهولة للهبوط على سطح القمر، في محاولتها الثانية للقيام بذلك في الوقت الذي يسعى فيه برنامجها الفضائي المنخفض السعر إلى الوصول إلى آفاق جديدة.

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، انطلق صاروخ LVM3-M4 الثقيل من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية حاملاً المركبة الفضائية تشاندرايان -3.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) على تويتر: "بدأت Chandrayaan-3 ... رحلتها إلى القمر. حالة المركبة الفضائية طبيعية".

تمتلك الدولة الأكثر برنامجًا جويًا منخفض الميزانية نسبيًا يقترب بسرعة من المعالم التي حددتها قوى الفضاء العالمية، وحاليا فقط روسيا والولايات المتحدة والصين هي التي حققت هبوطًا محكمًا على سطح القمر.

انتهت محاولة الهند الأخيرة للقيام بذلك بالفشل قبل أربع سنوات، عندما فقدت السيطرة الأرضية الاتصال بلحظات قبل الهبوط.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة: "يروي شاندرايان -3 فصلًا جديدًا في ملحمة الفضاء الهندية"، مضيفا "أنها ترتفع عالياً، ترفع أحلام وطموحات كل هندي."

إذا سارت بقية المهمة الحالية كما هو مخطط لها، فإن Chandrayaan-3 ستهبط بأمان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر قليل الاستكشاف بين 23 و 24 أغسطس.

وتم تطوير Chandrayaan-3 بواسطة ISRO، ويشتمل على وحدة هبوط تسمى Vikram، والتي تعني "الشجاعة"، ومركبة تسمى Pragyan، وتعنى الحكمة.

تبلغ المهمة تكلفة 74.6 مليون دولار، أقل بكثير من نظيراتها في البلدان الأخرى، وشهادة على هندسة الفضاء المقتصدة في الهند.

ستستغرق المركبة الفضائية Chandrayaan-3 وقتًا أطول للوصول إلى القمر مقارنة ببعثات أبولو المأهولة في الستينيات والسبعينيات، والتي وصلت في غضون أيام.

كما أن الصاروخ الهندي المستخدم أقل قوة بكثير من صاروخ ساتورن 5 الأمريكي وبدلاً من ذلك سيدور المسبار حول الأرض خمس أو ست مرات بيضاويًا لاكتساب السرعة، قبل إرساله على مسار القمر لمدة شهر.

وإذا نجح الهبوط، فإن العربة الجوالة ستنطلق من فيكرام وتستكشف منطقة القمر القريبة، وتجمع الصور لإرسالها إلى الأرض لتحليلها.