شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يشهد انخفاضًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا ومعدل بقائهم على التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد بداية سريعة ، بدأ تطبيق Thread من انستجرام يعاني من بعض الحقائق القاسية، فوفقًا لتقرير صادر عن CNBC ، تشهد "Threads" انخفاضًا في أعداد المستخدمين اليومية، ليس هذا فقط ولكن الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق آخذ في الانخفاض أيضًا.

الأرقام تنخفض لـ Threads وفقًا للتقرير ، تكشف البيانات الواردة من Sensor Tower أن المستخدمين النشطين والوقت الذي يقضونه قد انخفض، في 11 و 12 يوليو ، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنحو 20٪ مقارنةً بـ 9 يوليو، وينطبق الشيء نفسه على الوقت الذي يقضيه المستخدمون حيث انخفض من 20 دقيقة إلى 10 دقائق، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 50٪.

وقال أنتوني بارتولاتشي ، المدير الإداري لشركة Sensor Tower لشبكة CNBC: "تشير هذه العوائد المبكرة إلى أنه على الرغم من الهرجرة أثناء إطلاقها، إلا أنه سيظل صعودًا شاقًا بالنسبة للخيوط للحصول على مساحة في روتين معظم المستخدمين على الشبكات الاجتماعية".

وأبلغت شركة تتبع أخرى عن انخفاض مماثل في Threads، وقالت شركة مماثلة لتحليل البيانات ، إن المستخدمين النشطين يوميًا انخفضوا بنسبة 25٪ في Threads في اليومين الماضيين، كما انخفض مقدار الوقت المستغرق في Threads ، وفقًا للبيانات ، من 20 دقيقة إلى 8 دقائق.

ونقل تقرير CNBC عن متحدث باسم Meta قال إنه لا يزال الوقت مبكرًا للتطبيق، وقال المتحدث الرسمي: "في الوقت الذي لا تزال فيه الأيام الأولى ، نحن متحمسون للنجاح الأولي للخيوط ، والذي فاق توقعاتنا، لقد أطلقنا التطبيق منذ أكثر من أسبوع بقليل، وينصب تركيزنا الآن على ضمان أداء مستقر وتقديم ميزات جديدة ومواصلة تحسين التجربة في الأشهر المقبلة. "

أصبح تطبيق Threads هو التطبيق الأسرع نموًا حيث سجل أكثر من 100 مليون مستخدم في الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه. ومع ذلك ، فإن الاختبار الحقيقي ينتظرنا ويبقى أن نرى ما إذا كانت سلاسل الرسائل قادرة على الاحتفاظ بمشاركة المستخدم.