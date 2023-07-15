شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الكون يبلغ من العمر ضعف ما كنا نظن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر خبراء من جامعة أوتاوا نموذجًا جديدًا للكون، وادعوا أن الانفجار العظيم حدث قبل 26.7 مليار سنة، أي أن عمر الكون يبلغ ضعف ما كنا نظن، لأن التقديرات السابقة تشير إلى أن كوننا يعود إلى 13.7 مليار سنة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور راجندرا جوبتا، باحث الدراسة: "إن نموذجنا المبتكر حديثًا يمتد من وقت تكوين المجرة لعدة مليارات من السنين، مما يجعل الكون يبلغ من العمر 26.7 مليار سنة، وليس 13.7 كما كان مقدراً سابقاً ''.

أجرى العلماء حساب عمر الكون من خلال دراسة أقدم النجوم بناءً على الضوء القادم من المجرات البعيدة، ومع ذلك، فقد حير العديد من الخبراء من وجود النجوم التي يبدو أنها أقدم من ذلك.

على سبيل المثال، يُقدَّر عمر ميثوسالح، وهو نجم في كوكبة الميزان، بين 13.65 مليار و 15.25 مليار سنة. كما أنه بالإضافة إلى ذلك، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا العديد من المجرات المبكرة التي يبدو أنها في حالة تطور متقدمة.

يدعي البروفيسور جوبتا أن النموذج السابق المعتمد على الضوء ليس دقيق.

وأوضح قائلاً: "بالسماح لهذه النظرية بالتعايش مع الكون المتوسع، يصبح من الممكن إعادة تفسير الضوء على أنه ظاهرة". يمكن تمديد الإطار الزمني لتشكيل المجرات المبكرة الذي رصده تلسكوب جيمس ويب الفضائي جيمس ويب التابع لناسا.

وأضاف في بيان: "هذا التعديل في النموذج الكوني يساعد في معالجة لغز أحجام المجرات الصغيرة التي لوحظت في بدايات الكون ، مما يسمح بمراقبة أكثر دقة".