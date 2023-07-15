شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أشياء قد تعرض هاتفك للخطر عند استخدام الإصدار التجريبي من iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل أول إصدار تجريبي عام من iOS 17، وهذا يعني أن المستخدمين المتحمسين لتجربة ميزات أيفون الجديدة قبل أن يتمكن الآخرون من تنزيل الإصدار التجريبي، ومع ذلك ، تأتي تحديثات برامج بيتا مع مجموعة المخاطر الخاصة بها.

وتنص أبل بشكل قاطع على أنه "يُرجى ملاحظة أنه نظرًا لأن برنامج بيتا لم يتم طرحه تجاريًا من قِبل أبل بعد، فقد يحتوي على أخطاء أو عدم دقة وقد لا يعمل مثل البرامج التي تم إصدارها تجاريًا"، وإذا كنت حريصًا على استخدام الإصدار التجريبي العام من iOS 17، فضع في اعتبارك هذه "المخاطر":





- قد تواجه مشكلات الاستقرار:لا تزال الإصدارات التجريبية من iOS في مرحلة الاختبار وقد تحتوي على أخطاء أو مشكلات في الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى أعطال أو سلوك غير متوقع، قد لا تعمل بعض الميزات على النحو المنشود ، مما قد يؤثر على تجربتك العامة.

- قد لا تعمل بعض التطبيقات بشكل صحيح: قد لا تكون تطبيقات الجهات الخارجية محسّنة بالكامل أو متوافقة مع الإصدار التجريبي من iOS. يمكن أن يؤدي هذا إلى تعطل التطبيق أو فقد الميزات أو انخفاض الوظائف.

قد ينتهي بك الأمر بفقدان البيانات: يمكن أن يؤدي إصدار بيتا من iOS - أو أي برنامج آخر لهذا الأمر - في بعض الأحيان إلى فقدان البيانات أو تلفها، يوصى بإجراء نسخ احتياطي لجهازك بانتظام قبل تثبيت إصدار تجريبي من iOS لتجنب خطر فقدان البيانات أو الملفات المهمة.

- قد يتأثر عمر البطارية قد لا تكون الإصدارات التجريبية من iOS موفرة للطاقة مثل الإصدارات المستقرة، قد تواجه زيادة في استنزاف البطارية أو عدم تناسق في أداء البطارية أثناء استخدام برنامج بيتا.

- قد يكون جهازك عرضة للثغرات الأمنية لا تزال الإصدارات التجريبية قيد الاختبار ، مما يعني أنها قد تحتوي على ثغرات أمنية قد تعرض جهازك لمخاطر مثل انتهاكات البيانات أو الوصول غير المصرح به، من الضروري توخي الحذر عند استخدام البرامج التجريبية ، خاصةً مع المعلومات الحساسة.

- دعم / خدمة عملاء محدودة قد لا تقدم قنوات دعم أبل مساعدة شاملة للمشكلات المتعلقة بالبرامج التجريبية. نظرًا لأن الإصدارات التجريبية مخصصة للمطورين والمتبنين الأوائل ، فقد يكون الدعم المتاح محدودًا مقارنة بالإصدارات المستقرة.

الأهم من ذلك ، ضع في اعتبارك أن الإصدارات التجريبية مصممة لأغراض الاختبار ، وما لم تكن لديك حاجة أو خبرة معينة ، يوصى عمومًا بالالتزام بالإصدارات المستقرة من iOS للاستخدام اليومي، لكن لا يؤدي تثبيت إصدار تجريبي إلى إبطال ضمان الجهاز.