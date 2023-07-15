شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليار دولار استثمار شركة مزودي خدمات البرمجيات الهندية العملاقه فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يريد Wipro ، أحد أكبر مزودي خدمات البرمجيات في الهند أن يعرف الجميع في فريق العمل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى ، وأعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة أنها ستنفق مليار دولار على تحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، بما في ذلك تدريب جميع موظفيها البالغ عددهم 250 ألف شخص في 66 دولة على التكنولوجيا سريعة الحركة.

وقالت Wipro (WIT) إنها تخطط لعقد ورش عمل "حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة ، وستستمر في تقديم تدريب أكثر تخصيصًا ومستمرًا للموظفين في أدوار متخصصة في الذكاء الاصطناعي."

Wipro هي واحدة من أكبر شركات الاستعانة بمصادر خارجية في الهند ، وهي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية، تأتي حركتها في الوقت الذي أتت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية ، وهي التكنولوجيا التي تدعم المنصات الشهيرة مثل ChatGPT ، قد أحدثت ثورة في العالم.

وقال تييري ديلابورتي الرئيس التنفيذي لشركة ويبرو في البيان: "مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي ، نتوقع تحولًا جوهريًا في المستقبل لجميع الصناعات".

وأضافت الشركة أنها بصدد إطلاق نظام برمجي لدمج الذكاء الاصطناعي في كل منصة وأداة مستخدمة داخليًا ومعروضة للعملاء ، حيث تستفيد من جهودها الحالية في الفضاء الذي بدأ منذ حوالي عقد من الزمان.

تستخدم الشركات بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي إما لتعزيز أو استبدال المهام التي عادة ما يقوم بها البشر.